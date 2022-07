Europa zmaga się z kolejną falą epidemii COVID-19. Mimo zniesienia większości restrykcji w Polsce koronawirus nie zniknął z przestrzeni publicznej, a w kraju wciąż obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Szef resortu zdrowia w programie "Graffiti" ostrzegł, że jeśli liczba hospitalizacji osiągnie "krytyczny próg", zostaną wprowadzone masowe testy.

W tym tygodniu po raz pierwszy od dwóch miesięcy liczba dziennych przypadków zakażeń w Polsce przekroczyła tysiąc. Minister Niedzielski zauważył, że od kilku dni zachorowania nie spadają poniżej tego poziomu - w czwartek potwierdzono ich 1068.

Kiedy powrót restrykcji?

Adam Niedzielski zastrzegł, że dopóki szpitale w Polsce są wydolne, a pacjenci chorzy na COVID-19 nie zajmują więcej niż 5 tys. łóżek, nie ma powodu do masowego testowania Polaków na obecność koronawirusa. Szef MZ był pytany w czwartek w Polsat News również o to, jakie rekomendacje przedstawi premierowi w kontekście przygotowań do kolejnej spodziewanej fali covidu.

- Przede wszystkim musimy sobie przeorientować sposób monitorowania epidemii w sytuacji, kiedy część społeczeństwa jest już zaszczepiona, a część społeczeństwa przechorowała - powiedział Niedzielski. Obecnie ciężar monitorowania spoczywa na sytuacji w szpitalach - dzienna liczba zakażeń koronawirusem spada na drugi plan.

- To jest w tej chwili parametr, który będzie służył podejmowaniu decyzji i to od niego będzie zależało, jakiego typu środki będziemy uruchamiali - podkreślił minister. Jednocześnie uspokoił, że dziś w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ok. 400 pacjentów, a więc do krytycznego progu jest jeszcze daleko.

Maseczki w komunikacji zbiorowej

Minister zdrowia zapewnił, że system opieki zdrowotnej ma przetrenowane procedury. - Jeżeli więc liczby hospitalizacji będą oscylowały wokół progu, który uznamy za próg krytyczny, wtedy będziemy przywracali masowe testowanie, ewentualne zwiększanie liczby łóżek, po stronie wojewodów jest też przygotowanie, żeby np. na nowo uruchamiać szpitale tymczasowe" - stwierdził Niedzielski. Podobnie ma być z ewentualnym powrotem do maseczek w komunikacji miejskiej.

- Te plany są gotowe, czekają na decyzję i ewentualne uruchomienie. Ale chcę też wszystkich uspokoić, że mimo wzrostów, które obserwujemy w ostatnich dniach, bo dziś również mamy przekroczoną granicę tysiąca nowych przypadków, ta liczba wynosi dokładnie 1068, to na razie nie są to w ogóle przedziały, które powodują uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego - powiedział w Polsat News Niedzielski.