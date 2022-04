W czwartkowym "Graffiti" na antenie Polsat News Adam Niedzielski mówił o możliwym zniesieniu w kwietniu stanu epidemii i zamienieniu go na stan zagrożenia epidemią. - Absolutnie stan zagrożenia epidemicznego będzie utrzymany i z takim niepokojem będziemy czekali na wrzesień, na okres powakacyjny - zaznaczył.

Pytany o czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, odpowiedział, że ministerstwo z uwagą patrzy na ostatnią rekomendację EMA, która zaleciła szczepienia czwartą dawką osób powyżej 80 lat.

Przekazał, że w najbliższych dniach podjęta zostanie decyzja, a dzisiaj - w czwartek - zbiera się sztab, który to rozwiązanie będzie analizował.

- To nie jest perspektywa wakacji, tylko perspektywa najbliższego czasu - powiedział.

Niedzielski dodał, że ministerstwo patrzy również na działania innych krajów, które szczepią czwartą dawką osoby z upośledzoną odpornością

Odniósł się do sytuacji w Niemczech, gdzie dziennie jest 200-300 tys. nowych przypadków zakażeń i porównał ją z sytuacją w Polsce. - U nas jest zupełnie inny poziom odporności społecznej, która jest łączną kategorią, patrząc na szczepienia i liczbę osób, które przechorowały. Myślę, że pod względem tego parametru jesteśmy bezpieczniejsi - ocenił.

Minister zdrowia został zapytany czy w związku z tym możliwe jest ograniczenie funkcjonowania paszportów covidowych. - Tutaj są wyraźne wskazania, że to jest instrument, który wygasa, mówiąc delikatnie - stwierdził. - Powoli się żegnamy (z paszportem covidowym) - dodał.

Czym jest paszport covidowy?

Certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19, status ozdrowieńca lub też negatywny wynik testu diagnostycznego, wprowadzono w krajach UE na początku lipca 2021 r., by ułatwić przemieszczanie się w Unii Europejskiej podczas pandemii.

Certyfikat covidowy można otrzymać w formie wydruku po wykonaniu iniekcji w punkcie szczepień lub pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta albo mieć je dostępne w aplikacji mojeIKP i mObywatel.



Komisja Europejska proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o rok, do 30 czerwca 2023 r. Pierwotnie certyfikaty miały wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

KE podkreśla, że zastosowanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID nadal pozostaje w gestii państw członkowskich. Przepisy dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID nie nakazują ani nie zakazują wykorzystania tych dokumentów do celów niezwiązanych z podróżowaniem po UE (np. do uzyskania wstępu na imprezy lub do restauracji). Jeżeli jednak państwo członkowskie wprowadza system stosowania zaświadczeń do potrzeb krajowych, powinno również zapewnić pełne uznawanie unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID do tych celów.

Komisja wezwała Parlament Europejski i Radę do szybkiego przyjęcia propozycji, by wprowadzić te przepisy przed 30 czerwca 2022 r., obecną datą wygaśnięcia rozporządzenia w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.



