"Na dziś nie będzie żadnych obostrzeń. Na pewno nie zamkniemy szkół" - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w środowym "Dzienniku Gazecie Prawnej". "To nie wynika z różnic w podejściu społecznym, tylko z charakteru pandemii. Rozwój IV fali jest inny - nie rozwija się w tak szybkim tempie jak poprzednie, choć liczba przypadków oczywiście rośnie. Porównujemy fale - dzień do dnia. I widzimy, że trendy są odmienne" - powiedział Niedzielski w rozmowie z dziennikiem.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że różnice między falami są widoczne na poziomie hospitalizacji, których jest niemal dwukrotnie mniej. Pod koniec września 2020 r. w szpitalach leżało prawie 3 tys. chorych, a obecnie, przy podobnej liczbie zakażeń, jest ich 1600.



"Musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku"

Adam Niedzielski podkreślił, że z powodu pandemii szkoły na pewno nie zostaną zamknięte.

"Chcemy natomiast, żeby ludzie przypomnieli sobie i przestrzegali zasad dyscypliny społecznej, jakie stosowaliśmy wcześniej. Musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku ich noszenia" - powiedział minister zdrowia.



Minister zdrowia Adam Niedzielski: Ponad 99,4 proc. nowych przypadków to wariant delta



Dodał, że niedawno zostały wykonane badania pokazujące stopień odporności społeczeństwa. "Pod koniec września było badanie seroprewalencji, czyli poziomu obecności przeciwciał. To niedoskonałe badanie, ale innego nie można przeprowadzić. Po wynikach widzimy, że mamy w tej chwili odporność na poziomie ok. 70 proc., a w niektórych regionach nawet większą" - powiedział Adam Niedzielski.



Minister Niedzielski przyznał, że najtrudniejsza sytuacja panuje na wschodzie kraju. Stwierdził, że jest ona monitorowana pod względem liczby zakażeń na 10 tys. i liczby zaszczepionych.



"Według tych parametrów mamy około dziewięciu powiatów, które mogłyby być w strefie żółtej i jeden w czerwonej. Ale to za mało w skali krajowej, żeby wprowadzać rozwiązanie, które miałoby charakter systemowy" - powiedział w rozmowie.



Niedzielski: "Koronawirus zostanie na zawsze"

Adam Niedzielski przyznał także, że koronawirus zostanie na stałe z nami, ale w pewnym momencie zmniejszy się jego szkodliwość. Uznał, że koniec pandemii "będzie wtedy, kiedy będziemy mogli oszacować, iż śmiertelność związana z koronawirusem, zakażalność i inne parametry są na poziomie grypy".



Wszystkich Świętych. Czy cmentarze będą otwarte? Adam Niedzielski: Najprawdopodobniej tak



"Chociaż mamy ponad 100 tys. zachorowań na grypę tygodniowo, a na COVID-19 - 8 tys., to zgonów z powodu grypy jest o wiele, wiele mniej" - powiedział minister zdrowia w środowym "DGP".