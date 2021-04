Z powodu wprowadzonych przez rząd obostrzeń w zakładach nie mogą przyjmować fryzjerzy i fryzjerki. Jedna z nich znalazła jednak sposób na obejście przepisów. Klient został przyjęty… na ławce w parku. Do niecodziennej sytuacji doszło w Częstochowie. Donoszą o niej lokalne media.

Reklama

Zdjęcie Fryzjerka strzygła klienta na ławce w parku /Rafał Pośpiech /facebook.com

Jak donosi "Dziennik Zachodni", w Częstochowie doszło do nietypowej sytuacji. Pewna fryzjerka strzygła swojego klienta w tamtejszym parku Lisiniec.

Reklama

Ze zdjęć opublikowanych na Facebooku wynika, że kobieta przygotowała wszystkie potrzebne akcesoria i stworzyła sobie w plenerze praktyczne miejsce pracy. Jak opisuje jeden ze świadków, po skończonym zabiegu sprzątnęła wszystko, a mężczyzna, którego strzygła, umył ręce w pobliskim stawie.

Do plenerowego strzyżenia przekonał klient

Fryzjerka pytana przez dziennikarzy, dlaczego zdecydowała się na pracę w parku, odpowiedziała, że zaprosił ją tam jeden z klientów. "Przekonał mnie, że w Wietnamie, Indiach czy Chinach fryzjerzy pracują na ulicy. I nikogo to nie dziwi" - cytuje ją częstochowska "Gazeta Wyborcza".

Kobieta zapewniła, że przestrzega reżimu sanitarnego, korzysta z płynu dezynfekcyjnego i rękawiczek. Podkreśliła także, że nie przyjmuje nieznajomych.

Aktualne obostrzenia w kraju

Od soboty 27 marca w Polsce obowiązują obostrzenia, które obejmują m. in. zakaz działalności salonów fryzjerskich, urody i kosmetycznych. To jedna z kilku zasad wprowadzonych przez rząd przed świętami Wielkanocy. Oprócz tego zamknięte pozostają także wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych, galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni), a także żłobki i przedszkola.



Wprowadzono też nowy limit osób - w kościołach i innych miejscach kultu religijnego to jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, w placówkach handlowych na targu lub poczcie: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych - w sklepach do 100 metrów kwadratowych i jedna osoba na 20 metrów kwadratowych - w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych. Działalność obiektów sportowych ograniczono wyłącznie do sportu zawodowego.