- Z naszej strony jest jasna deklaracja: jeżeli ta elastyczność zostanie poszerzona, zgodnie z naszymi propozycjami, nikt nie zamierza odstępować od kontraktu. Liczymy tu na otwartość Moderny i działanie w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu - powiedział Andrusiewicz, odnosząc się do kwestii działań resortu dotyczących zmian w dostawach szczepionek przeciw COVID-19.

- Nie można nie dostrzegać tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i liczby uchodźców, którzy napłynęli do Polski i którym należy zapewnić m.in. opiekę medyczną. Solidarność europejska i szerzej, międzynarodowa, to również solidarność w ponoszeniu kosztów - stwierdził.

MZ podczas telekonferencji reprezentować będzie wiceminister Maciej Miłkowski. Dostawy szczepionek od Moderny, które są jeszcze przed Polską to - jak podał rzecznik MZ - ponad 11 mln dawek.

Nie tylko Polska

- Już dwa państwa unijne zwróciły się do Polski z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem kontraktu koncernowi Pfizer. Oba zainteresowane są podobnym krokiem. Na chwilę obecną nie chcemy jednak podawać, jakie to państwa. Toczą się tu nieformalne rozmowy i myślę, że te państwa same poinformują w niedługim czasie o krokach ze swojej strony - przekazał rzecznik MZ.

Poinformował też, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje właśnie współpracę z dwoma kancelariami prawnymi - jedną międzynarodową, a jedną belgijską - na świadczenie wsparcia prawnego w zakresie kontraktów szczepionkowych.

Klauzula siły wyższej

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek, że pod koniec ubiegłego tygodnia Polska skorzystała z klauzuli siły wyższej, stanu wyższej konieczności i poinformowała Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawia przyjmowania kolejnych szczepionek przeciw COVID-19 i wykonywania za nie płatności.

MZ akcentuje, że nie możemy obecnie przyjmować kolejnych dostaw, m.in. dlatego, że Polska musi być przygotowana na wydatkowanie znacznych środków na leczenie obywateli Ukrainy. Ministerstwo chce elastyczności firm w realizacji kontraktów. Resort zapewnia, że mamy zapasy szczepionek przeciw COVID-19 i dla wszystkich chętnych ich wystarczy.