Zajęcia na uczelniach będą prowadzone w formie zdalnej do 30 września 2021 r. - wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

"W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia" - czytamy w rozporządzeniu.

Z rozporządzenia wynika, że uczelnie mogą stacjonarnie prowadzić zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Według dokumentu od 27 lutego do 30 września 2021 r. kolegia, komisje itp. mogą podejmować uchwały w sposób zdalny.

Rozporządzenie wejdzie w życie w sobotę.

Większość polskich uczelni działa w trybie zdalnym od marca 2020 r.

