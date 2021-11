W wiadomości tekstowej będzie konkretna data, od kiedy dana osoba może udać się na szczepienie przypominające. W zależności od rodzaju wcześniej przyjętej szczepionki będzie to dawka trzecia lub druga.

SMS o treści "Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych! Od (data) możesz zapisać się na dawkę przypominającą i wydłużyć o rok Twój certyfikat. Więcej na gov.pl/szczepimysie" otrzyma w piątek 12,25 mln osób.



Adam Niedzielski o trzeciej dawce szczepionki

- Musimy pamiętać, że przy wariancie Delta trzecia dawka zdecydowanie podnosi odporność osoby zaszczepionej - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.



- Zależy nam na jak najszerszym rozpropagowaniu szczepienia przypominającego i tym samym zbudowaniu większej odporności polskiego społeczeństwa. SMS to narzędzie zwiększenia zainteresowania szczepieniem - dodał.



SMS z informacją o dacie, od której można przyjąć już dawkę przypominającą nie jest jednak jedyną wiadomością, która będzie wysyłana z Ministerstwa Zdrowia do osób w pełni zaszczepionych. W dniu, w którym dana osoba będzie już mogła się zaszczepić, otrzyma SMS-a właśnie z taką informacją.



SMS o treści: "Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych! Możesz już zapisać się na dawkę przypominającą. Wydłuży to Twój certyfikat o rok. Zadzwoń pod bezpłatny numer 989" - tylko w piątek ministerstwo wyśle do 3,25 mln osób.



Każda dorosła osoba może przyjąć dawkę przypominającą po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia dwoma dawkami lub jedną dawka szczepionki Johnson&Johnson. Ministerstwo wystawiło dotychczas 4,85 mln e-skierowań na dawkę przypominającą, a skorzystało z niej 1,6 mln osób.