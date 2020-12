Ministerstwo Zdrowia przypomina osobom korzystającym z programu Domowej Opieki Medycznej (DOM) o zwracaniu pulsoksymetrów, gdy stan ich zdrowia ulega poprawie.

Program DOM dla osób zakażonych koronawirusem ma umożliwiać szybkie wykrycie pacjentów, którzy są w izolacji domowej, a ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne.

"Pokonałeś koronawirusa? Oddaj pulsoksymetr i pomóż innym chorym. Możesz to zrobić poprzez: aplikację PulsoCare lub dzwoniąc pod numer telefonu 792 654 100" - podał resort na Twitterze.

Co to jest pulsoksymetr

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie, nakładane na palec wskazujący. Pomiar jest prosty i bezinwazyjny. Pulsoksymetr mierzy m.in. saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. Wykonując pomiar, należy pamiętać, by robić go w pozycji siedzącej, po kilku minutach odpoczynku. Przed pomiarem należy umyć ręce i dokładnie je wysuszyć. Korzystając z pulsoksymetru, nie można mieć pomalowanych paznokci. Na nieprawidłowy pomiar może wpływać m.in. ruch palca podczas pomiaru oraz zbyt długie paznokcie.

Badania powtarza się co kilka godzin zgodnie z zaleceniami, a wyniki wpisuje w systemie PulsoCare. Wyniki badań są przesyłane do centralnej bazy danych i - jak zapewnia resort - na bieżąco monitorowane przez Centrum Kontaktu. W sytuacji niepokojącej pacjenci są kierowani na teleporadę. W razie konieczności wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Urządzenia przychodzą pocztą

Chorzy otrzymają pulsoksymetry za pośrednictwem Poczty Polskiej, w paczce znajdą instrukcję obsługi i ulotkę na temat programu DOM.

Do programu automatycznie włączani są pacjenci, którzy kończyli 55 lat. Pełnoletni chorzy do 55. roku życia mogą dołączyć, wypełniając formularz na stronie resortu lub zostać zakwalifikowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.