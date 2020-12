Od dziś w Czechach z jednej ampułki szczepionki szczepi się sześć, a nie pięć osób. Podobnie jest w USA i Izraelu. - Polska będzie się starała uzyskać zgodę na wykorzystanie większej liczby niż pięciu dawek z jednej fiolki - informuje Interię resort zdrowia.

Zdjęcie Szczepionka firm Pfizer i BioNTech /Danny Lawson/PA Images /Getty Images

- Technicznie jest możliwe otrzymanie sześciu dawek z jednej fiolki. Temat wykorzystania fiolki na większą liczbę dawek niż pięć jest dyskutowany na poziomie europejskim. Polska będzie się starała uzyskać zgodę na wykorzystanie większej liczby niż pięciu dawek z jednej fiolki - informuje Interię Justyna Maletka z Ministerstwa Zdrowia.



W poniedziałek czeski premier Andrej Babisz zaapelował do Europejskiej Agencji Leków (EMA) i do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by UE zatwierdziła użycie jednej ampułki ze szczepionką Pfizera dla sześciu, a nie - jak zaleca producent - pięciu pacjentów. Nie patrząc na decyzję Brukseli, od środy Czesi - po decyzji ministerstwa zdrowia - wykorzystują z jednej ampułki sześć, a nie pięć, dawek.

We wtorek Interia poinformowała, że wyprodukowana przez firmę Pfizer ampułka ze szczepionką przeciw COVID-19 zawiera 2,25 ml preparatu. Koncern podaje, że z jednej fiolki można zaszczepić pięć osób - pacjentom podaje się po 0,3 ml. To znaczy, że w każdej z ampułek jest 0,75 ml "zapasu".

- To częste w przypadku szczepionek wielodawkowych. Część płynu może przecież zostać w igle, na ściankach ampułki czy we wnętrzu strzykawki. Również po pobraniu płynu do strzykawki usuwa się ewentualne bąbelki poprzez jego wypuszczenie, aż do uzyskania objętości 0,3 ml - mówiła Interii prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ekspertka z UMCS w Lublinie apelowała, by z jednej ampułki szczepić - o ile to możliwe - więcej osób. - Przecież pierwsza dawka szczepionki nie różni się od siódmej, o ile zostaną podane w ciągu sześciu godzin od otwarcia ampułki - mówiła prof. Szuster-Ciesielska

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) - powołując się na stan zagrożenia zdrowia publicznego - dopuściła użycie szóstej, a nawet siódmej dawki z każdej ampułki szczepionki. Podobną decyzję podjął Izrael.

