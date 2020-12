Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę, czy szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza grupy "0" odbyło się zgodnie z zasadami - poinformował resort.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

"Szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza grupy zero jest możliwe tylko w sytuacji dysponowania przez szpital wolnymi dawkami szczepionki, którymi nie uda się zaszczepić personelu szpitali np. z powodu nieobecności w pracy w czasie świąteczno-noworocznym" - wskazał NFZ na Twitterze.





Wcześniej w czwartek Fundusz poinformował, że do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala.

NFZ wskazał w informacji udostępnionej PAP, że decyzja w tej sprawie zapadła w odpowiedzi na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, gdy absencja pracowników jest zwiększona.

