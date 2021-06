Minister zdrowia: Trzeba będzie okazać dowód szczepienia

Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów osób, które mogą brać udział np. w imprezach - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej dotyczącej dalszego planu luzowania obostrzeń. Jak zaznaczył, to po stronie osoby zaszczepionej będzie udowodnienie tego. - Obecnie takim dowodem jest wydruk z Internetowego Konta Pacjenta, po 10 czerwca dowodem będzie aplikacja mobilna - powiedział Niedzielski.

Osoby zaszczepione, które nie będą wliczane do limitów osób mogących uczestniczyć w imprezach, będą musiały okazać dowód szczepienia.

- Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona. To po jej stronie jest możliwość czy konieczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat - stwierdził Niedzielski. Chodzi o unijny certyfikat COVID-19 UCC.

Specjalna aplikacja mobilna

Adam Niedzielski doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.

- Po 10 czerwca będzie można korzystać z takiej specjalnej aplikacji. Ona jest możliwa do zainstalowania na każdym telefonie i to umożliwia odczyt - poinformował minister zdrowia.

Adam Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik - do udowodnienia, że go posiada.

