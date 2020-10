- Jest ryzyko, że demonstracje i niezachowywanie dystansu przyczynią się do wzrostu zachorowań - powiedział w poniedziałek (26 października) minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przed nami bardzo ważny tydzień, dwa - dodał.

- Jest poważne ryzyko, że to przyłoży się do wzrostu zachorowań - powiedział minister, pytany w TVP Info o manifestacje odbywające się kolejny dzień w całym kraju po orzeczeniu TK w sprawie aborcji. - Zawsze w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim przebywaniem osób w swojej bliskiej odległości, niezachowywaniem rygorów sanitarnych - maseczki, dystansu - ryzyko rośnie - dodał.

Podkreślił, że zanotowany w ostatnich dniach spadek liczby zachorowań "to typowy weekendowy efekt zmniejszenia liczby badań" i nie można na tej podstawie stwierdzić, że jest to stała tendencja. - Przed nami bardzo ważny tydzień, dwa. Przekonamy się, czy tendencja do dynamicznego wzrostu będzie się utrzymywała - dodał. Według ministra "jest kilka sygnałów, że ten wzrost staje się coraz wolniejszy".

Podkreślił, że lockdown "to jest scenariusz, przed którym się bronimy". Zaapelował, by nie nastawiać się na podróże i odwiedziny rodzin w okolicach 1 listopada.

Poniedziałek to kolejny dzień protestów po stwierdzeniu przez TK niezgodności przepisów o dopuszczalności aborcji z konstytucją. Blokady ulic i demonstracje odbyły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Łodzi, Rzeszowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Świebodzinie, Sulęcinie i Międzyrzeczu.

MZ poinformowało o 10 241 nowych zakażeniach i śmierci 45 osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono zakażenie u blisko 264 tys. osób, zmarło 4 483 chorych.

