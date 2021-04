Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala pandemii słabnie, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Szczyty III fali dla zakażeń, hospitalizacji i zgonów następowały po sobie w odstępach około tygodnia. Z całą pewnością można już powiedzieć, że III fala słabnie we wszystkich trzech zakresach, choć liczba zgonów nadal jest na wysokim poziomie" - napisał na Twitterze Niedzielski, załączając wykres pokazujący liczbę hospitalizacji, zakażeń i zgonów.

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że wykryto 12 762 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a 694 chorych zmarło.

Zestawienia opublikowane przez resort pokazały, że w szpitalach przebywa 29 831 chorych z COVID-19. Pod respiratorami jest 3229 pacjentów.

Od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie u 2 731 256 osób, z których 64 168 zmarło.

Jak poinformował szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, dzień wcześniej zanotowano rekordową do tej pory liczbę szczepień wykonanych w ciągu doby. Wykonano ich 273 778. "Słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych! Narodowy program szczepień nabiera tempa wraz z wzrostem dostaw do Polski i rejestracją kolejnych roczników. Zachęcamy do zapisów" - napisał Dworczyk we wpisie na Twitterze.

Z danych rządowych wynika, ze do tej pory w Polsce wykonano 9 495 317 szczepień przeciw COVID-19, 7 079 324 to zastrzyki pierwszą dawką. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 2 415 993.



