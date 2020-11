Minister zdrowia: Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Ten proces przygotowania nie będzie łatwy. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - mówił w piątek (13 listopada) w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Polsat News

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek (9 listopada), że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

Reklama

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (...) Ten proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że "dostępność szczepionki musi być masowa".

- Myślimy o wykorzystaniu punków drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - dodał.

"Nie wpuścimy na rynek niesprawdzonych szczepionek"

Niedzielski był pytany przez prowadzącego program Piotra Witwickiego o ruchy antyszczepionkowe i ich reakcje na plany powszechnego szczepienia.

- Rozmawialiśmy z premierem z przedstawicielami firmy AstraZeneca. Pytaliśmy o raporty, które mówiły o powikłaniach i efektach ubocznych. Wyjaśniali, że te sprawy zostały i na poziomie komisji w Europie, i w USA szczegółowo zbadane. Efekty uboczne nie zostały przypisane działaniu szczepionki. Będziemy stosowali te szczepionki, które przejdą badania kliniczne i będą miały standardowe dopuszczenie. Niesprawdzonych produktów nie wpuścimy na nasz rynek - podkreślił szef resortu zdrowia.