"W swoim corocznym przemówieniu do dyplomatów Papież Franciszek nazwał ochronę zdrowia "moralnym obowiązkiem", zachęcając do szczepień przeciw COVID-19. Niech te słowa będą przesłaniem na dzisiejszą Niedzielę" - napisał minister zdrowia na swoim profilu na Twitterze.



Politycy partii rządzącej i część opozycji cały czas apelują, aby niezaszczepieni dokonali iniekcji. Z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia, do tej pory wykonano 49 536 310 szczepień, przy czym w pełni zaszczepiono 21 439 572 Polaków.

Na początku stycznia portal statystyczny Our World in Data, prowadzony przez Uniwersytet Oksfordzki udostępnił dane, z których wynika, że Polska, w której zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki jest ponad 57 proc. populacji, jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej. Za nami są tylko Chorwacja, Słowacja, Rumunia i Bułgaria.

Apel papieża Franciszka

Dotychczas papież Franciszek nazywał szczepienie "aktem miłości". Teraz stwierdził, że każdy ma obowiązek dbać o siebie, "a to przekłada się na szacunek dla zdrowia otaczających nas osób. Opieka zdrowotna jest moralnym obowiązkiem" - przekonywał. Ubolewał, że coraz bardziej ideologiczne podziały zniechęcają ludzi do szczepień.

- Ludzie ulegają wpływom ideologii, często wspieranej przez bezpodstawne informacje lub słabo udokumentowane fakty - powiedział papież. Dodał, że "szczepionki nie są magicznym środkiem leczniczym, ale z pewnością stanowią, oprócz innych metod leczenia, które należy opracować, najrozsądniejsze rozwiązanie zapobiegania chorobie".

Serwis "Time" przypomniał, że niektórzy katolicy, w tym niektórzy konserwatywni biskupi i kardynałowie amerykańscy, twierdzili, że szczepionki oparte na badaniach wykorzystujących komórki pochodzące z abortowanych płodów były niemoralne i odmówili zaszczepienia. "Watykańskie biuro doktrynalne stwierdziło jednak, że ^moralnie dopuszczalne^ jest, aby katolicy otrzymywali te szczepionki COVID-19" - napisał "Time".

Czy papież Franciszek jest zaszczepiony?

Franciszek i emerytowany papież Benedykt XVI zostali w pełni zaszczepieni szczepionkami firmy Pfizer-BioNTech. Głowa Kościoła powtórzyła swój apel o powszechny dostęp do szczepionek, szczególnie w tych częściach świata, w których odsetek szczepień jest niski, i wezwał do zmiany przepisów patentowych, aby biedniejsze kraje mogły opracować własne szczepionki.

