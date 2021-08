Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 164 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To o 26 zakażonych więcej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarły cztery osoby. To bilans identyczny jak we wtorek.

"Realizuje się scenariusz dominacji wariantu Delta"

- Realizuje się ten scenariusz dominacji wariantu Delta, który jest realnym zagrożeniem pod kątem generowania nowych zakażeń, pod kątem pewnej niewiadomej, która dotyczy tego jak zjadliwa jest ta mutacja wirusa i czy przełoży się ona na zwiększoną liczbę hospitalizacji - mówił na konferencji prasowej w Białymstoku szef resortu zdrowia.

Niedzielski podkreślił też, że liczba hospitalizacji spowodowanych wariantem Delta w Europie jest dużo mniejsza niż liczba zakażeń, co - jego zdaniem - jest realnym skutkiem prowadzonego procesu szczepień.

- W pierwszej kolejności obostrzeniami będą objęte tereny o najniższym poziomie wyszczepienia - zapowiedział. Dodał, że "do poziomu poniżej 1000 zakażeń na dobę nie będziemy wprowadzali obostrzeń".



"Liczba zakażeń rośnie"

Szef resortu zdrowia podkreślił, że "jesteśmy w takim punkcie czasu, gdzie liczba zakażeń już zdecydowanie rośnie".



- Proszę zwrócić uwagę, że z tygodnia na tydzień mamy już te dynamiki wzrostowe rzędu powyżej 20 procent i tej tendencji prawdopodobnie nic na razie nie odwróci. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach, szczególnie pod koniec sierpnia, a potem oczywiście wchodząc we wrzesień, będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem - powiedział Niedzielski.

Jego zdaniem, będziemy się powoli zbliżali "do granicy tysiąca czy nawet więcej zakażeń". Niedzielski podkreślił, że "jedyną bronią, którą w tej chwili mamy, którą dysponujemy są szczepienia, które powinniśmy kontynuować".

Kraska: Wskaźnik reprodukcji wirusa ponad jeden

- Z wielką uwagą przyglądamy się wskaźnikowi reprodukcji wirusa, czyli tzw. wskaźnikowi R, który pokazuje, ile osób jest zakażanych przez osobę chorą. W tej chwili dla naszego kraju ten wskaźnik wynosi już ponad jeden - powiedział wcześniej w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wartość wskaźnika R, plasuje się woj. podkarpackie - 1,36, na drugim - woj. warmińsko-mazurskie - 1,31, a następnie woj. małopolskie, woj. śląskie i woj. opolskie - poinformował wiceminister.

- Obserwujemy wzrost tego wskaźnika. Kolejnym etapem będą niestety wzrosty zakażeń także w tych województwach - dodał.