Minister rodziny apeluje do seniorów: Zostańcie w domu

Minister rodziny Marlena Maląg zaapelowała do seniorów, by bez potrzeby nie wychodzili z domów. - My, zdając egzamin z międzypokoleniowej solidarności, zadbamy o to, abyście mieli państwo dostarczone do domów artykuły, które są potrzebne do bieżącego życia i funkcjonowania - powiedziała.

Zdjęcie Rząd apeluje do seniorów, by zostali w domach /Artur Widak/NurPhoto /Getty Images

Minister Maląg i prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski we wtorek (20 października) na konferencji prasowej w MRiPS po raz kolejny zaapelowali do seniorów o to, by w związku z sytuacją epidemiczną nie wychodzili z domów, jeśli nie ma takiej potrzeby.

- My, zdając egzamin z międzypokoleniowej solidarności, zadbamy o to, abyście mieli państwo dostarczone do domów artykuły, które są potrzebne do bieżącego życia i funkcjonowania - zapewniła minister. Poinformowała, że domy i kluby seniora, które zawiesiły swoją działalność, będą prowadziły aktywności online.

Szefowa MRiPS przypomniała również, że w godzinach od 10 do 12 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia . - Ale wtedy pamiętajmy o tym, że należy zachować odpowiedni dystans, o dezynfekcji i maseczkach - zaznaczyła.

Dr Michał Sutkowski przypomniał, że osoby z objawami choroby nie powinny wychodzić z domu, do sąsiadów, na ulicę. - Po pierwsze możemy kogoś zarazić, ale także sami osłabieni swoim stanem zdrowia możemy zostać dodatkowo zainfekowani - mówił.