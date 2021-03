W czwartek firma AstraZeneca nagle odwołała dostawy szczepionek do Polski. Zaległe dawki preparatu mają dotrzeć do naszego kraju w przyszłym tygodniu. - Wściekłość wśród państw UE jest coraz większa - oświadczył w Polsat News Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak dodał, trwają naciski na Komisję Europejską, by wyjaśniała tę sprawę.

Zdjęcie Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W czwartek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazał, że AstraZeneca odwołała zaplanowaną dostawę do Polski 62 tys. dawek preparatu i przesunęła ją na późniejszy termin. Zaległe dawki AstraZeneki oraz 200 tys. dawek Moderny dotrą do naszego kraju w przyszłym tygodniu. W poniedziałek zaplanowana jest też dostawa 380 tys. szczepionek przeciw COVID-19 firmy Pfizer - poinformował Michał Kuczmierowski w Polsat News .

Naciski na Komisję Europejską

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podkreślił, że opóźnienia w dostawach to "skandaliczna sytuacja, która podważa zaufanie do producentów i pokazuje, że nie możemy być w 100 proc. pewni tych harmonogramów, które są nam prezentowane".

Jak dodał, trwają naciski na Komisję Europejską, bo to do niej należy wyjaśnienie tej sprawy. - Na pewno wściekłość wszystkich krajów, które są zaangażowane w zakupy szczepionek, jest coraz większa - oświadczył w Polsat News.



- Nie może być sytuacji, że umawiamy się na dostawy, po czym są one ograniczane, a szczepionki są sprzedawane na całym świecie bez większych problemów - podkreślił.

Zdjęcie Flagi UE, zdjęcie ilustracyjne / KENZO TRIBOUILLARD / AFP / AFP

Trzy szczepionki w Polsce

W Polsce stosowane są szczepionki trzech producentów: Pfizer/BioNTech, Moderny i AstraZeneki. Jak dotąd w naszym kraju wykonano łącznie 3 619 316 szczepień przeciw koronawirusowi, z czego 1 281 179 drugą dawką. Po szczepieniach zgłoszono dotychczas 3872 niepożądane odczyny poszczepienne.

W czwartek szef KPRM Michał Dworczyk poinformował o zmianach w szczepieniach w Polsce . Wydłużony zostanie termin pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki. Drugi zastrzyk preparatem AstraZeneca będzie podawany po 12 tygodniach, a firmy Pfizer - po 42 dniach. Osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem będą szczepione jedną dawką po sześciu miesiącach od zakażenia.

