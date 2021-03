W środę wieczorem do Polski trafiło 315 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna - przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Szczepionka firmy Moderna

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ubiegłego roku. Obecnie prowadzone są one preparatami firmy Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

W połowie kwietnia do Polski prawdopodobnie dotrze szczepionka kolejnej firmy Johnson&Johnson, co - według zapowiedzi rządzących - ma znacznie przyspieszyć proces szczepień.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedzieli plan mający na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zakłada on m.in. zwiększenie ilości punktów szczepień, zwiększenie grona osób kwalifikujących do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych.

Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.

