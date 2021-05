Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że między 20 a 25 maja zacznie się pilotaż dotyczący tzw. paszportów covidowych. - To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy - dodał.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Jacek Domiński /Reporter

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień był pytany na antenie RMF FM o tzw. paszporty covidowe. - Między 20 a 25 maja zacznie się taki pilotaż, w ramach którego funkcjonuje również Polska - poinformował.

- Można to najprościej wytłumaczyć w taki sposób, że będzie rozwiązanie czy rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy - dodał.

Jak podkreślał Dworczyk, "to jest rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii". - Na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu, natomiast szczegóły w najbliższych dniach na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program - dodał.