- Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj zgłosiło się ponad milion osób na szczepienia tym preparatem - poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień. Jak dodał, w piątek poznamy nowe zasady organizacji szczepień w II kwartale.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

- Ostatnie 24 godziny są dowodem na to, że wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj na szczepienie zapisało się ponad milion osób. W niektórych punktach szczepień natężenie jest na tyle duże, że brakuje terminów - są one na bieżąco uzupełniane - powiedział szef KPRM.

- Z sytuacjami braku terminów mamy do czynienia aktualnie w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Prosimy państwa - jeżeli dzwoniąc dzisiaj, nie znajdziecie terminu w swojej okolicy, zadzwońcie jutro lub pojutrze - mówił Dworczyk. Szef KPRM apelował, by nie zniechęcać się, jeśli nie uda się zarejestrować za pierwszym razem. Zaznaczył także, że szczepienie poza miejscem zamieszkania możliwe jest tylko w ramach województwa.

- Wierzę, że w II kwartale, a może do końca maja zakończymy szczepienia osób z pierwszego etapu. Wtedy podejmiemy decyzję, jak realizować dalszy program szczepień - powiedział.

Podkreślił jednocześnie, że Narodowy Program Szczepień "jest dla nas jedyną szansą na zakończenie pandemii, na powrót do normalności, zarówno tej społecznej, jak i gospodarczej".

Co ze szczepionką Johnson & Johnson?

Szefa KPRM podczas konferencji pytano o to, kiedy można spodziewać się pierwszych dostaw szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jak wskazał Dworczyk, według pierwotnych deklaracji będzie miało to miejsce w maju.

- Deklaracje pierwotne, które są w moim przekonaniu bardziej prawdopodobne, ale też przechodzimy teraz do sfery intuicji i doświadczenia, są takie, że w maju szczepionki Johnson & Johnson mają się pojawić - powiedział.

- Niedawno firma poinformowała, że nawet w kwietniu może mieć dostawy, natomiast nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu, który by mówił i gwarantował, że np. 15 kwietnia albo 10 maja do Polski trafi pierwsza dostawa - dodał szef KPRM.