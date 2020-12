"Jeszcze w tym roku 300 tys. sztuk szczepionek trafi do Polski" - poinformował w sobotę szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Szef KRPM przekazał informację dotyczącą szczepionek na Twitterze.

"W najbliższych godzinach do 72 szpitali węzłowych przekazanych zostanie 10 tys. szczepionek na koronawirusa. Następnie rozpoczną się szczepienia personelu medycznego" - podkreślił.

Jak dodał, "kolejna dostawa szczepionek (ok. 300 tys. sztuk) trafi do Polski jeszcze w tym roku".

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił w sobotę ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony. Szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które przygotują całą wysyłkę do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczną się pierwsze szczepienia.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

