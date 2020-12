Michał Dworczyk: W sylwestra obowiązuje ograniczenie przemieszczania się

W sylwestra nie będzie godziny policyjnej, ale prawo do swobodnego przemieszczania się będzie ograniczone na podstawie rozporządzenia, wydanego zgodnie z ustawą z 2008 roku - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM był pytany w Radiu TOK FM o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział że w sylwestra nie będzie wprowadzona godzina policyjna, bo może ona obowiązywać jedynie w przypadku stanu nadzwyczajnego, ale rząd apeluje o nieprzemieszczanie się.

Dworczyk podkreślił, że mimo braku godziny policyjnej formalne ograniczenie w przemieszczaniu się będzie obowiązywać, w myśl rozporządzenia, które pozwala tej nocy na przemieszczanie się tylko w celu "wykonywania czynności zawodowych lub zaspokajania niezbędnych potrzeb".

- Pan premier powiedział bardzo wyraźnie, nie wprowadzamy godziny policyjnej, bo żeby wprowadzić godzinę policyjną, trzeba by wprowadzić jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, np. stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej - mówił Dworczyk w Radiu TOK FM.

- Natomiast jest ustawa z 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i tam jest artykuł 46. Mówi on, że Rada Ministrów może w rozporządzeniu ustanowić nakaz określonego sposobu przemieszczania się. W związku z tym korzystamy z tego zapisu i na tej podstawie zostało wydane stosowne rozporządzenie, więc te przepisy są obowiązujące - dodał.

Pytany o przedsiębiorców, którzy wynajmują parking z możliwością darmowego noclegu, Dworczyk powiedział, że "takie osoby będą musiały liczyć się z konsekwencjami".

Media pisały, że pomimo zakazu przemieszczania się w sylwestra i zamknięcia obiektów hotelarskich od 28 grudnia niektórzy przedsiębiorcy chcą obejść przepisy. Turyści mogą bowiem wynająć miejsce parkingowe, do którego apartament jest darmowym dodatkiem.

