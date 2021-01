Michał Dworczyk: W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby szczepionek

Decyzje firmy Pfizer wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce. W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys. - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zapewnił, że szczepienia seniorów 70+ zaczną się planowo 25 stycznia.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk i szef ARM Michał Kuczmierowski / Leszek Szymański /PAP

Dworczyk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że w poniedziałek do Polski zamiast 360 tys. przyleciało 176 tys. dawek szczepionki. - W kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. (dawek), potem nieco więcej. W połowie lutego ma nastąpić wzrost liczby tych szczepionek - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Zaznaczył jednocześnie, że są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie, więc - podkreślił - te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia.

Zapewnił też, że szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia zaczną się zgodnie z planem, czyli 25 stycznia.

Szczepienia grupy "zero" wydłużone

- Jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy '0', wiąże się to właśnie ze zmniejszaniem dostarczanych dawek przez firmę Pfizer - powiedział Dworczyk.

Jak tłumaczył, ze względu na zmniejszenie dostaw zamiast 330 tys. osób z grupy "0", do której należy m.in. personel medyczny, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu "będziemy mogli zaszczepić ok. 130 tys.".

- Zrobimy wszystko, aby szczepienia grupy '0' zostały zakończone w lutym. Mamy nadzieję i są pewne widoki na to, że zrobimy to wcześniej niż w drugiej połowie miesiąca, ale to jest też uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu - mówił Dworczyk.

Podkreślił, że decyzje firmy Pfizer - o tymczasowym zmniejszeniu dostaw szczepionek do krajów europejskich - "wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce, podobnie jak w innych krajach".

- W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. W gorszej sytuacji są kraje, które wykorzystywały wszystkie szczepionki od razu. Mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie - powiedział Dworczyk.

Trzecia szczepionka na horyzoncie

Dodał, że "według informacji na razie nieoficjalnych, jest duża szansa żeby trzecia szczepionka firmy AstraZeneca została zarejestrowana do końca tego miesiąca". - Wtedy możemy liczyć, że jej dostawy do Polski rozpoczęłyby się jeszcze w lutym - powiedział minister.