Michał Dworczyk: Setki tysięcy osób wykazały zainteresowanie zaszczepieniem się

- Do tej pory setki tysięcy osób wykazały zainteresowanie zarejestrowaniem się na szczepienie przeciw COVID19, a także zgłoszeniem gotowości zaszczepienia się - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Od piątku seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Można to zrobić na trzy sposoby: telefonicznie i przez internet - te dwie formy rejestracji ruszyły o północy z czwartku na piątek - lub w punkcie szczepień. Ponadto uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Dworczyk - który jest też pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień - ocenił w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma - Dziewiąta", że zapisy wygenerowały olbrzymi ruch w sieci. - O godz. 10.00 mamy konferencję w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na której pokażemy pierwsze statystyki, odpowiemy na pierwsze pytania - poinformował.



- Dziesiątki, a do tej pory setki tysięcy osób wykazały zainteresowanie zarejestrowaniem się i zapisaniem, bo to jest druga forma, która ruszyła, czyli takie zgłoszenie, zadeklarowanie gotowości do szczepienia, więc oboma tymi formami wykazały setki tysięcy osób już zainteresowanie i mamy nadzieję, że ten system będzie dobrze funkcjonował - powiedział.



"Inny świat dla polskiej medycyny"

Dworczyk dodał, że "to jest przeskok w absolutnie inny świat dla polskiej medycyny tzn. stworzenie tego centralnego kalendarza i stworzenie tego systemu teleinformatycznego".



Na szczepienie przeciw COVID-19 od piątku umawiają się seniorzy powyżej 80. roku życia, a tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat. Szczepienia seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

