Michał Dworczyk

We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" Dorota Gawryluk zapytała Michała Dworczyka o najnowsze zalecenia NFZ w sprawie planowanych zabiegów. Fundusz zarekomendował, by ograniczyć do niezbędnego minimum lub czasowo zawiesić udzielanie świadczeń wykonywanych planowo.

- Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pewne zalecenie. Wbrew komentarzom, nie jest to przymusowe odwoływanie różnych działań medycznych, lecz związane jest z przyrostem zachorowań na COVID-19 - powiedział Dworczyk w "Gościu Wydarzeń" Polsat News.

- Decyzja na końcu będzie zależeć od lekarza. Jeżeli uzna on, że zabieg powinien się odbyć (mimo epidemii - red.), to do niego dojdzie - zapewnił.

Dworczyk dodał, iż system opieki zdrowia "znowu zaczyna być poważnie obciążony." - Są regiony kraju, gdzie zaczyna brakować łóżek "covidowych" - powiedział.

Szef kancelarii premiera przyznał, że "w Polsce jest za mało lekarzy i pielęgniarek". Ocenił też, że w naszym kraju "nie ma osoby ani rodziny, której nie dotknęłyby konsekwencje COVID-19".

- Wierzę, że na horyzoncie widać nie tyle koniec pandemii, ale moment, gdy ją opanujemy. Rząd ma strategiczny cel, by stało się to w 2021 roku - mówił gość "Wydarzeń".