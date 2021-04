Michał Dworczyk: Odsuwa się termin uruchomienia szczepień w zakładach pracy

Z powodu problemów z dostawami szczepionek przeciw COVID-19 odsuwa się termin uruchomienia szczepień w zakładach pracy - przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazał, że w ubiegłym tygodniu wykonano 1,4 mln szczepień. Zaznaczył, że uruchomiono też nowe miejsca, w których można się szczepić.

- Niestety, (...) borykamy się znowu z problemem związanymi z dostawami szczepionek - powiedział. Dodał, że w związku z tym odsuwa się uruchomienie niezwykle ważnego kanału, czyli szczepień w zakładach pracy.

Poinformował, że przygotowane są wytyczne, tak, by szczepienia w firmach mogły przebiegać łatwo i szybko. Wskazał, że firmy będą mogły przystąpić do akcji, jeśli chętnych będzie 300 osób i mogą to być pracownicy, współpracownicy i ich rodziny.

Szef KPRM powiedział, że rejestracja szczepień w firmach rozpocznie sire 4 maja.

