​Michał Dworczyk odniósł się do doniesień medialnych o Andrzeju Gut-Mostowym

- Gdyby się okazało, że przepisy są łamane, czy obchodzone, uważam, że to oznaczałoby utratę zaufania do takiego wiceministra - stwierdził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, pytany o medialne doniesienia dotyczące hotelu wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z pandemią, działalność hoteli jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

Szef KPRM w internetowej części rozmowy Radia Zet był pytany o wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego, którego hotel - według medialnych doniesień - ma łamać rządowy zakaz dotyczący przyjmowania gości.

"Kontrole będą takie same dla wszystkich"

Dworczyk wyraził przekonanie, że kontrole, które będą prowadzone, nie będą omijać ani polityków, ani biznesmenów. - Będą takie same dla wszystkich. Jeśli ktoś będzie łamał przepisy, musi się liczyć z konsekwencjami - podkreślił minister.

Jak mówił, według jego wiedzy premier Mateusz Morawiecki wezwał Guta-Mostowego na "rozmowę wyjaśniającą", ale nie ma informacji, czy ta sprawa została już zamknięta, czy jest jeszcze wyjaśniana.

Dopytywany, co jeśli wyniki kontroli potwierdziłyby, że zakaz był omijany, Dworczyk odparł: - Gdyby się okazało, że przepisy są łamane, czy obchodzone, uważam, że to oznaczałoby utratę zaufania do takiego wiceministra.