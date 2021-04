- Dzisiaj w nocy dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniały od stycznia elektroniczny formularz z deklaracją chęci zaszczepienia się, zostały wystawione e-skierowania. Została otwarta możliwość rejestracji na konkretny termin szczepienia - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Paweł Supernak /PAP

- W ostatnich dniach spadła dynamika zapisów osób 60+, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić ten system. Te terminy miały być wyznaczane w 2. połowie maja, przez to, że wystąpiła usterka w systemie, część z tych osób zapisała się na terminy kwietniowe - orzekł szef KPRM.

- Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy 40-59, po usunięciu usterki odblokujemy i do każdej osoby zadzwoni automat lub konsultant proponując termin w drugiej połowie maja. Przepraszamy za to, w ciągu kilku godzin przywrócimy pełne funkcjonowanie systemu - powiedział Dworczyk.

- Cały czas mogą rejestrować się osoby 60+, ostatnio zgłoszeń było mniej, ale nie możemy dopuścić do sytuacji, w której osoby 40+ będą szczepione przed seniorami. Namawiam osoby 60+ do rejestracji - do końca maja mamy ponad 1,8 mln wolnych terminów - dodał Dworczyk.

Nocą z środy na czwartek pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja do szczepień dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Po godz. 9.00 w czwartek formularz rejestracji znajdujący się na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl przestał być dostępny.

Sytuację skomentował na Twitterze m.in. były premier Marek Belka: