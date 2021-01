- To nie są obawy ani emocje. To decyzje wypracowane na podstawie rekomendacji ekspertów, lekarzy, profesorów medycyny - powiedział w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o ogłoszone dziś przedłużenie obostrzeń w Polsce. - Mamy niezłe wyniki, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, ale nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w innych krajach - dodał.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Od 1 lutego zostaną otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym galerie handlowe i muzea oraz galerie sztuki. Pozostałe zasady bezpieczeństwa będą przedłużone do 14 lutego. Restauracje, hotele, stoki i inne obiekty sportowe pozostaną zamknięte. Bez zmian pozostaje też formuła nauczania w szkołach.

"Potrzebny jest ostatni wspólny wysiłek"

Reklama

Dorota Gawryluk, prowadząca program "Gość Wydarzeń" w Polsat News , pytała Michała Dworczyka, dlaczego otwierane są galerie handlowe i muzea, a nie restauracje i hotele. Mówiła o sugestiach dotyczących "lobbingu dużych zagranicznych firm".

- To oczywiście są niestworzone historie. O ile rozumiem, że one powstają i wszyscy jesteśmy pod bardzo dużą presją stresu i wycieńczeni miesiącami pandemii i obostrzeń, to musimy pamiętać o tym, że dzięki samodyscyplinie Polaków, dzięki temu, że przepisy, które rząd szybko wdrażał, były przestrzegane, to stosunkowo łagodnie przeszliśmy czas pandemii - mówił szef KPRM.

- Mam nadzieję, że na tej ostatniej prostej, która nam została do pokonania koronawirusa, też będziemy potrafili być zmobilizowani. Potrzebny jest ostatni wspólny wysiłek. Jestem przekonany, że akcja szczepień doprowadzi do tego, że zapanujemy nad chorobą - dodawał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

"Rząd musi się dostosowywać do sytuacji"

Dworczyk dodał, że w restauracjach "dłuższy czas przebywamy bez maski", natomiast jeśli chodzi o galerie handlowe "ten kontakt jest dużo krótszy" i "w masce".

- Natomiast nie chcę wchodzić w tego typu dywagacje. Mam wrażenie, że każdy w Polsce jest ekspertem i specjalistą od pandemii i możliwości zakażenia. Ja staram się ufać specjalistom. Tak, jak powiedziałem - te decyzje, które podejmujemy, podejmujemy w oparciu o wytyczne naukowców i lekarzy - podkreślił.

- Oczywiście bardzo chcielibyśmy, by w pandemii można było wszystko zaprogramować i trzymać się przyjętych rozwiązań. Ale musimy pamiętać, że pandemia, jak każda sytuacja kryzysowa, jest dynamiczna. Zmieniają się różne czynniki, które mają wpływ na jej rozwój. W konsekwencji rząd musi elastycznie dopasowywać się do rozwoju sytuacji - mówił Dworczyk.

Szef KPRM zapewnił, że przy luzowaniu obostrzeń rząd będzie dokładnie śledził, jak zmiany przepisów wpływają na wzrost zachorowań. Wyraził nadzieję, że "nie będą miały one poważnego wpływu". - Wtedy będziemy mogli podejmować decyzję o odmrażaniu kolejnych branż i podejmowaniu kolejnych decyzji - podsumował.

Minister dodał, że otwarcie gospodarki zależy od rozwoju epidemii i programu szczepień. - Tu z kolei mamy też pewne ograniczenia, które są poza nami, takie jak dostawy szczepionek od zagranicznych producentów, który mają swój harmonogram określony przez Komisję Europejską. Nad ten harmonogram wznieść się nie możemy, bo po prostu tych szczepionek nie ma. Jestem jednak przekonany, że zrealizujemy cel, który postawiliśmy sobie na początku roku, czyli zapanowanie nad pandemią w 2021 roku - dodał.

Dworczyk zapewnił, że "z optymizmem patrzy w przyszłość", bo rynek "dostosowuje się do potrzeb". - Dziś potrzeby, jeśli chodzi o szczepionki, są olbrzymie. Wierzę, że w II i III kwartale, zgodnie z zapowiedziami producentów, szczepionek będzie wiele, wiele więcej - dodał.

Protesty po wyroku TK

Szef KPRM skomentował też opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zapewnił, że rząd "analizuje opublikowane uzasadnienie" i "całą uzasadnienie".

- W tej chwili nie ma decyzji co do działań legislacyjnych. Trwa etap analizy. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi różnych demonstracji, to mam nadzieję, że znowu ta odpowiedzialność, którą wykazywali się Polacy przez te ostatnie miesiące będzie miała miejsce - mówił Dworczyk.

- Trudno oprzeć się wrażeniu, że opozycja jest w stanie dziś powiedzieć absolutnie wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Samo stwierdzenie, że rząd coś opublikował już jest nieprawdziwe. To Trybunał Konstytucyjny podejmuje suwerennie takie decyzje, w związku z konstytucją - dodał.

Zdaniem szefa KPRM orzeczenie TK jest kontynuacją stanowiska z 1997 roku. - Zgodnie z nimi każde życie ludzkie jest wartością i powinno być chronione w każdej fazie rozwoju. O tym wszystkim trzeba pamiętać - podsumował.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.