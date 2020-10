- To nie jest szpital polowy, jest to szpital tymczasowy. W ostatnią sobotę premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania takiego szpitala dla pacjentów z COVID-19, który będzie ulokowany na stadionie Narodowym w Warszawie - przekazał na antenie Radia ZET szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Zdjęcie Minister - członek Rady Ministrów oraz szef KPRM Michał Dworczyk / Wojciech Olkuśnik /PAP

- To będzie 500 łóżek, z czego 50 łóżek OIOM-owych, z możliwością rozszerzenia tego zaplecza do tysiąca łóżek - dodał szef KPRM. - W jednej sali będzie 250-300 łóżek - doprecyzował.



Jak poinformował, w kilku województwach trwają przygotowania do ewentualnego utworzenia kolejnych takich szpitali, a ten proces będą nadzorować wojewodowie.



Formalnie szpital na Stadionie Narodowym będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. - Chcielibyśmy, żeby pierwsze 250 łóżek było gotowych do przyjęcia pacjentów pod koniec tego tygodnia, ale wiemy, że to wyzwanie - powiedział szef KPRM.



Skąd personel medyczny? - Jestem przekonany, że uda się zdobyć odpowiednią liczbę personelu medycznego. Proces ten koordynują lekarze i menadżerowie ze szpitala na Wołoskiej. Część personelu trafi na podstawie decyzji wojewody, część będziemy zapraszać do współpracy także spoza Warszawy - przekazał Dworczyk. Jak dodał, pracę w tymczasowym szpitalu mieliby wspomóc także m.in. ratownicy medyczni i strażacy.

Zdjęcie Stadion Narodowy w Warszawie zamieni się w szpital tymczasowy / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Pacjenci na stadionie

Informację o budowie szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie Michał Dworczyk potwierdził już w niedzielę wieczorem w rozmowie z Polsat News. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Wirtualna Polska.