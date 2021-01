W poniedziałek rozpoczynają szczepienia seniorów po 70. roku życia - przekazał w niedzielę szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej. - Nie mamy już wolnych szczepionek, nie mamy wolnych terminów - powiedział minister.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Aleksiej Witwicki /Agencja FORUM

Jak przekazał Dworczyk, w poniedziałek rozpoczną się szczepienia seniorów powyżej 70 r. życia w ponad 5 tys. punktów w kraju.

- Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 mln Polaków. Dzisiaj mamy już zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 mln osób. To oznacza, że w tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek, nie mamy wolnych terminów - dodał minister.

Dworczyk wyjaśnił, że "nie wynika to z problemu systemu, który został w Polsce stworzony, aby szczepić Polaków". - To wynika z braku szczepionek. Dlatego chcieliśmy dzisiaj bardzo mocno zaapelować do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane - powiedział.

Szef KPRM przekazał, by seniorzy rejestrowali się na szczepienie telefonicznie - przez infolinię lub sms - i, w miarę możliwości, pozostali w domach. - Wiem, że część osób jest przyzwyczajona do tego, żeby samodzielnie zgłosić się do swojej przychodni, ale proszę mi wierzyć, dzisiaj to jest wyłącznie narażanie się, czy to na złe warunki atmosferyczne, czy też na kontakt w takim miejscu z osobami chorymi, a w konsekwencji zarażenie się COVID-19 - powiedział.

- Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane poprzez infolinię czy internet, zostanie umówiony na szczepienie, gdy kolejne dawki dotrą do Polski - zapewnił minister.

Jak się zapisać?

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że pula szczepionek zostanie uzupełniana.

Przypomniała, że aby zarejestrować się na szczepienie, seniorzy nie muszą wychodzić z domu, co w obawie o ich zdrowie odradzają eksperci. Mogą skorzystać z innych sposobów:

- dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem tel. 989 (do zapisu wystarczy numer PESEL),

- odwiedzając stronę internetową pacjent.gov.pl (należy posiadać Profil Zaufany),

- wysyłając SMS o treści "SzczepimySie" na numer 664 908 556.

Minister dodała, że jest również Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, którego wolontariusze mogą pomóc seniorom również w zapisaniu się przez e-rejestrację. Przypomniała, że chcący skorzystać z pomocy muszą zadzwonić pod numer 22 505 11 11.

- Wszystkie działania, które były podejmowane, były po to, aby ochronić zdrowie naszych obywateli, a także ocalić miejsca pracy - powiedziała Maląg, zapewniając, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze.



Rząd obiecuje pomoc

Podczas konferencji prasowej Dworczyk poinformował także, że rząd pomoże seniorom, którzy potrzebują transportu na szczepienie.

W tym tygodniu rząd podejmie decyzje w sprawie obostrzeń - zapowiedział również.