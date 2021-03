- Powoli wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneki - oświadczył pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk. Od północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 14 na szczepienia zapisało się 345 tys. osób. Jednocześnie Dworczyk przyznał, że z powodu zamieszania wokół tego preparatu w niektórych punktach szczepień absencja wynosiła nawet 70 proc.

Zdjęcie Minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM Michał Dworczyk /Radek Pietruszka /PAP

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa ministra członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka dotycząca Narodowego Programu Szczepień.



- My nie zawiesiliśmy szczepień preparatem AstraZeneca. Inne kraje uległy panice - oświadczył Michał Dworczyk na tle grafiki "Europa wraca do szczepień!". Jak podkreślił Dworczyk, europejskie kraje wycofują się z decyzji o zawieszeniu szczepień AstraZenecą.

- Powoli wraca zaufanie do tej szczepionki - przekazał Dworczyk. Jak poinformował, 345 tys. Polaków zapisało się 22 marca do godz. 14 na szczepienia tym preparatem.

- To jest dobry prognostyk, natomiast cały czas jest to wyraźnie mniej, niż wcześniej, jeśli chodzi o proporcje osób, które zapisywały się, rejestrowały się na szczepienia, dlatego ponawiamy apel o to, aby nie obawiać się. Jest to preparat niestwarzający zagrożenia, jest to preparat, którym szczepienie rekomendują lekarze, naukowcy - podkreślił szef KPRM.

Jak przyznał, w ubiegłym tygodniu w wielu punktach szczepień absencja wynosiła 70 proc. Miało to związek właśnie z medialnymi doniesieniami na temat AstraZeneki.



Dworczyk przypomniał, że od 23 marca mogą zapisywać się osoby w wieku od 60 do 64 lat, a od 25 marca ponownie pacjenci, którzy ukończyli 70 lat. Pełnomocnik rządu ds. szczepień liczy, że w drugim kwartale nastąpi duże przyspieszenie programu szczepień i będą mogły rozpocząć się masowe szczepienia populacyjne.



- Zamieszanie wokół AstraZeneki wywołało perturbacje w punktach szczepień - zwrócił uwagę Dworczyk. I zaapelował do punktów szczepień o "uzupełnienie kalendarzy".

Szef KPRM odniósł się także do szczepień w kwaterze głównej NATO w Brukseli - zadanie to powierzono Polsce (czytaj więcej na ten temat). - Proszę państwa, to tylko 3,5 tys. szczepionek AstraZeneca, czyli niecały 1 proc. tych, które do nas przyjeżdżają w tym tygodniu. To wyraz naszej solidarności sojuszniczej - podkreślił.



Co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało w Polsce 3 242 462 osób. Drugą dawką zaszczepiono 1 783 720 Polaków.

W ciągu doby wykonano 9 795 szczepień, a łącznie ponad pięć milionów.

