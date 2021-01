Chcielibyśmy przedstawić kilka kwestii porządkujących sprawy związane z narodowym programem szczepień - poinformował Michał Dworczyk w poniedziałek, w trakcie wspólnej konferencji prasowej z ministrem Adamem Niedzielskim. - Razem z tą dostawą, która dzisiaj dotarła rano do kraju, łącznie do Polski trafiło 670 tys. szczepionek firmy Pfizer. Trwa dystrybucja - podkreślił.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Aleksiej Witwicki /Agencja FORUM

- Dzisiaj 200 tys. szczepionek dotrze do szpitali węzłowych, które obecnie prowadzą szczepienia w grupie "0" - poinformował Dworczyk. - Media, głównie elektroniczne, informowały jakoby duże ilości szczepionki marnowały się, padały liczby idące w tysiące. To kłamstwa. 26 dawek szczepionki z ponad 50 tys. szczepionek, które wykonano, zostało zutylizowane. Od dzisiaj zaczynamy publikację danych dotyczących szczepień przy pomocy oficjalnych kanałów Ministerstwa Zdrowia - dodał.

Reklama

Od 15 stycznia ruszy podstrona na stronie internetowej "Szczepimy się", gdzie pojawią się między innymi dane demograficzne, geograficzne oraz dotyczące dostaw szczepionek. W poniedziałek zostanie opublikowana lista punktów medycznych, które będą realizowały szczepienia. - Mamy 7517 zespołów szczepiennych i 6027 punktów realizujących szczepienia - powiedział Dworczyk. Są to punkty już zweryfikowane przez NFZ.

Według danych udostępnionych w czasie konferencji, prognozowana liczba szczepionek, jaka ma trafić do Polski w pierwszym kwartale 2021 roku to 5 mln 880 tys, z czego 4 mln 600 tys. to szczepionki Pfizera, 800 tys. Moderny, a 400 tys. to szczepionki CoreVac.

- Teoretyczna zdolność do szczepienia wynosi pomiędzy 3,5 a 4,5 mln osób miesięcznie, jednak nie wszystko jest w rękach polskiego rządu. Jedną z takich zmiennych jest dostawa szczeiponek - poinformował Dworczyk. Podkreślił przy tym, że biorąc pod uwagę fakt że każda osoba musi przyjąć dwie dawki szczepionki, do końca pierwszego kwartały zaszczepionych będzie mogło zostać 2,9 mln. osób. - Takie są warunki, na które wpływ mają tylko producenci. W grupie "0" zaszczepić ma się szansę 700 tys. osób. Do tej pory zgłosiło się już pół miliona, trwa nabór zgłoszeń - dodał.

- Będziemy musieli stworzyć taki model zarządzania szczepieniami, aby te 2,2 mln szczepionek dla grupy "1" trafiło w sposób sprawiedliwy na teren całego kraju - poinformował, podkreślając że trafią one do osób najbardziej potrzebujących z grupy "1", czyli do seniorów.



- Jesteśmy po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Najważniejsze będzie to, jaki skutek będą miały minione właśnie święta. Jesteśmy w krytycznym okresie, który zdecyduje, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać kroku idącego w kierunku poluzowania lub - jeżeli sytuacja się pogorszy - poinformował minister Adam Niedzielski. Zaapelował, by traktować najbliższe dwa tygodnie jako kwarantannę.



- W najbliższym czasie liczba łóżek przeznaczonych do walki z COVID-19 zostanie zmniejszona do 30 tys. - poinformował Niedzielski.





W poniedziałek rano w Warszawie wylądował samolot z 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi; ponad 150 tys. dawek trafi w poniedziałek do szpitali. Dworczyk zapowiedział, że w przyszły poniedziałek trafi do Polski kolejne 360 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19. - Tygodniowo będziemy mogli szczepić ok. 180 tys. osób - ocenił w poniedziałek rano.