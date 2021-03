Do Polski w drugim kwartale dotrze 15 mln szczepionek - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Zdjęcie Michał Dworczyk /Aleksander Koźmiński /PAP

W czwartek o godz. 6 rozpoczną się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 69 lat. Dworczyk apelował, by seniorzy skorzystali ze zdalnych kanałów rejestracji.



Dodał, że osoby te otrzymają szczepionkę firmy AstraZeneca. - To grupa ponad 460 tys. osób. Mamy nadzieję, że jak najwięcej osób zdecyduje się najpierw zarejestrować, a później zaszczepić - powiedział Dworczyk.



15 mln szczepionek dotrze do Polski

- Otrzymaliśmy deklaracje od producentów szczepionek, które pozwalają nam oczekiwać, że w drugim kwartale 2021 roku dostaniemy ok. 15 mln szczepionek - przekazał Dworczyk. Według kancelarii premiera do Polski ma dotrzeć 3,4 mln dawek szczepionki Pfizera, 2,9 mln dawek szczepionki Moderny, 6,270 mln dawek szczepionki AstraZeneca oraz 2,5 mln dawek szczepionki Johnoson&Johnson.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej skontaktowała się z premierem Morawieckim, informując, że będą dodatkowe dostawy szczepionki firmy Pfizer jeszcze w marcu.

- Z tych dodatkowych dostaw do Polski w ostatnim tygodniu marca powinno trafić dodatkowe 335 tys. szczepionek - przekazał Dworczyk.

- Dzisiaj widzimy, że szpitale tymczasowe to nie były wyrzucone pieniądze - powiedział Dworczyk.



W przyszłym tygodniu kolejne harmonogramy

Szef KPRM podczas środowej konferencji prasowej pytany był, kiedy będzie znany szczegółowy harmonogram szczepień i dostaw szczepionek na drugi kwartał.

Dworczyk wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu rząd będzie mógł podać dokładne harmonogramy dostaw szczepionek na każdy kolejny miesiąc. Zapowiedział, że te harmonogramy trafią najpierw do punktów szczepień, bo to one muszą wystawić wolne terminy w centralnym kalendarzu. Zadeklarował, że niemal równocześnie te informacje zostaną przekazane do wiadomości publicznej.

- Mamy nadzieję, że to będzie w przyszłym tygodniu, ale znowu muszę podkreślić, że chcemy mieć maksimum pewnych informacji i dopiero wtedy państwu prezentować fakty - zaznaczył minister.

- Przekazujemy te informacje, które mamy dziś od producentów, wierząc, że producenci będą słowni i że rzeczywiście w tych wolumenach szczepionki do Polski dotrą - powiedział Dworczyk. Jak dodał, patrzy w przyszłość "z nieco większym optymizmem", bo "działają tu prawa rynku".

Wznowione szczepienia grupy zero

Dworczyk przypomniał, że od poniedziałku zostały wznowione szczepienia grupy zero. - Mamy jeszcze - podaję tu liczbę orientacyjną - do zaszczepienia z grupy zero nieco ponad 500 tysięcy osób, które czekają na zaszczepienie - podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień

- Chcielibyśmy do końca przyszłego tygodnia, żeby wszystkie osoby, które się kiedyś zgłosiły do grupy zero, były już zaszczepione - dodał Dworczyk.

Poinformował, że nie jest przewidziane ponowne otwarcie zapisów do grupy zero. - Poza personelem medycznym, który w sposób naturalny jest na pierwszej linii, może w każdej chwili zawsze się zapisać i zaszczepić - powiedział szef KPRM.

Ilu Polaków zaszczepionych?

W środę rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób przewlekle chorych. Ta grupa objęła pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. To grupa około 150 tys. osób (czytaj więcej TUTAJ).

W ciągu minionej doby wykonano w Polsce 60 748 szczepień. Łączna liczba szczepień wykonanych w kraju wynosi 4 086 863, w tym 1 445 170 to szczepienia drugą dawką.

Do tej pory zutylizowano 5632 dawek. W 4464 przypadkach odnotowano niepożądane odczyny poszczepienne.

Ponad 17 tysięcy zakażeń

17 260 nowych zakażeń koronawirusem i 398 kolejnych zgonów - to najnowszy bilans epidemii w Polsce, podany przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano w naszym kraju 1 828 313 zakażeń i 45 997 zgonów. Podano łącznie 4 086 863 dawek szczepionki, z czego w ciągu minionej doby wykonano 60 748 szczepień.

Od początku pandemii odnotowano w naszym kraju łącznie 1 828 313 zakażeń i 45 997 zgonów. Wyzdrowiało 1 507 905 osób.

W Polsce gwałtownie rośnie liczba pacjentów, którzy z powodu koronawirusa trafiają do szpitali. Obecnie hospitalizowanych jest 18 378 osób (wzrost o 273 w porównaniu do wtorku), a 1837 wymaga podłączania do respiratorów (wzrost o 65).

Ogółem w szpitalach dostępnych jest aktualnie 27 354 łóżka dla pacjentów z COVID-19 i 2702 respiratory.

Kwarantanną objętych jest 250 598 osób.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano 68 383 testy na obecność koronawirusa, w tym 19 405 testów antygenowych.

