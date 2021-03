Dzisiaj w nocy dostaliśmy informację o zmniejszeniu dostaw do Polski szczepionki AstraZeneca, będzie to mniej o 550 tys. w stosunku do tego, ile miało dojechać planowo do końca marca - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Reklama

Zdjęcie Michał Dworczyk /Aleksander Koźmiński /PAP

Trwa konferencja prasowa pełnomocnika rządu ds. szczepień i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz dyrektora szpitala tymczasowego na PGE Narodowym w Warszawie Artura Zaczyńskiego.

Reklama

- Chcieliśmy wyjaśnić chaos informacyjny, jaki powstał wokół szpitala na PGE Narodowym i jego funkcjonowania - powiedział Dworczyk.

- Infrastruktura na PGE Narodowym jest przygotowana na 1200 łóżek i jeśli będzie taka potrzeba, te wszystkie łóżka zostaną uruchomione - zapewnił.

Jak powiedział, obecnie rozstawionych jest 500 łóżek, w tym 276 łóżek z obsługą personelu medycznego. - W tej chwili trwa uzupełnianie tego personelu - poinformował.

- Jeśli będzie trzeba, w stosunkowo krótkim czasie będziemy mogli rozwinąć szpital właśnie do 1200 łóżek - dodał.

Do szczepień będą kwalifikowali nie tylko lekarze

Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował także, że w przyszłym tygodniu w Sejmie będzie rozpatrywana poprawka legislacyjna. Zgodnie z jej założeniami pacjentów do szczepień będą kwalifikować nie tylko lekarze, ale także personel medyczny.



Pandemia znów przybiera na sile

W Polsce obserwowany jest znów znaczący wzrost liczby zakażeń SARS-Cov-2. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o kolejnych 21 045 przypadkach koronawirusa. To najwięcej zakażeń od początku roku. Zmarło 375 osób. Równie wysokie liczby odnotowano w środę, stwierdzając 17 260 nowych zakażeniach i 398 zgonów.

Tymczasem główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban uważa, że szczyt epidemii koronawirusa w Polsce powinien nastąpić pod koniec kwietnia.



Czytaj także: Prof. Horban: Szczepmy się, im szybciej, tym lepiej