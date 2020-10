- Apelujemy do seniorów, aby - jeżeli nie ma takiej konieczności - nie wychodzić z domu, by uniknąć ryzyka zakażenia koronawirusem - oświadczył w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Minister zapewnił, że nie jest rozważany stan klęski żywiołowej, ale nie wykluczył żadnych scenariuszy.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki i szef resortu zdrowia Adama Niedzielski poinformowali, że od czwartku (15 października) w godz. 10-12 zakupy w aptekach, sklepach czy drogeriach będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

- Apelujemy do seniorów, by - jeżeli nie ma takiej konieczności - nie wychodzić z domu, by uniknąć ryzyka zakażenia koronawirusem - powiedział Dworczyk pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o dodatkowe plany ochrony osób najstarszych w czasie epidemii.

Szef KPRM podkreślił, że "seniorzy są najbardziej narażeni na zakażenie i ciężkie przechodzenie tego wirusa". - Jeżeli spojrzymy na strukturę wiekową osób, które trafiają do szpitali, to seniorzy stanowią tutaj znakomitą większość - poinformował.

Dodatkowa pomoc w DPS-ach

Poza godzinami specjalnie zarezerwowanymi w sklepach dla seniorów, wśród innych działań minister wskazał na "szczególne zwrócenie uwagi" na DPS-y, na które wyasygnowane zostają w tym tygodniu dodatkowe środki na pomoc i wsparcie, w tym na dodatkowe środki ochronne.

- Będziemy też co tydzień prowadzić ewaluację tego, jakie skutki przynoszą te działania, jak się rozwija pandemia i ewentualnie będziemy podejmować dalsze decyzję o obostrzeniach - zapowiedział.

"Duże wyzwanie dla służby zdrowia"

Szef kancelarii premiera, pytany o dostępność do służby zdrowia w związku z pandemią, zapewnił, że resort zdrowia "cały czas pracuje nad doskonaleniem rozwiązań, które zapewniają dostęp do służby zdrowia nie tylko osobom chorym na koronawirusa czy zagrożonym koronawirusem".

- Również chodzi o bieżące zabiegi, o te osoby, które walczą z innymi chorobami. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że ta narastająca dynamika zachorowań i zwiększająca się wciąż liczba osób, które trafiają do szpitali, to jest duże wyzwanie i duże obciążenie dla służby zdrowia - wyjaśniał. Zaznaczył, że "mierzy się z tymi wyzwaniami cała Europa, cały świat".

Problemy z personelem medycznym

Mówiąc o uderzeniu drugiej fali pandemii, Dworczyk zapewniał, że "mamy z jednej strony jeszcze dużo wolnych łóżek czy sprzętu, zarezerwowanego dla osób dotkniętych CODID-19, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o zasoby służby zdrowia, o lekarzy i pielęgniarki - to sytuację trzeba monitorować".

- Stąd też takie rozwiązania, dotyczące koordynacji na poziomie województw, zarządzania transportem chorych, czy relokacją chorych. Musimy sobie poradzić z tym, musimy przejść przez ten trudny okres, bo jest to naprawdę bardzo duże obciążenie dla całej służby zdrowia" - podkreślił.

Stan klęski żywiołowej? "Nie możemy wykluczać żadnych scenariuszy"

Dworczyk, pytany, czy rozważane jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, odparł: - Nie możemy wykluczać żadnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Natomiast w tej chwili nie jest rozważany taki wariant.

- Przyjęliśmy szereg tzw. ustaw covidowych, które pozwalają państwu funkcjonować w tym trudnym czasie, (...) prowadzimy na bieżąco ewaluację rozwoju sytuacji i wdrażanych rozwiązań, zbiera się niemal codziennie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i decyzje podejmowane są na bieżąco - dodał.

Rola Jarosława Kaczyńskiego w rządzie

Szef KPRM był też pytany o rolę, jaką ma odegrać wicepremier Jarosław Kaczyński jako szef Komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa i obronności.

- Komitet, którego celem będzie koordynacja współpracy międzyresortowej w sprawie bezpieczeństwa i obronności, rozpatrywanie projektów różnych aktów normatywnych, związanych z bezpieczeństwem, czy też podejmowanie inicjatyw w tym obszarze, to jest niezwykle istotne ciało, którego brakowało w polskim systemie politycznym, w polskiej administracji - przekonywał.

Minister zwrócił uwagę, że "tego rodzaju rozwiązania funkcjonują praktycznie w większości krajów NATO", podając za przykład Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Izrael.

- Od piątku również mamy takie forum, którym kieruje prezes Jarosław Kaczyński, w randze wicepremiera. Jestem przekonany, że to przyniesie bardzo pozytywne efekty dla budowania bezpieczeństwa państwa, dla budowania potencjału obronnego - zapewnił Dworczyk.