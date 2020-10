Za organizację pracy szkoły i zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły i to on decyduje o rozwiązaniach dotyczących pracy z uczniami – powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

MEN: Za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju uczą się zdalnie. Tryb ten będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. Rano część rodziców informowała w mediach społecznościowych, że ma problemy z logowaniem się do dziennika elektronicznego Librus.

- Dziennik Librus jest narzędziem komercyjnym i MEN nie jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor i to on decyduje o rozwiązaniach dotyczących pracy z uczniami podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor powinien ustalić tryb takiej pracy z nauczycielami i poinformować o nim rodziców, w tym również o tym, czy i jak prace będą ewentualnie oceniane - wskazała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska, komentując sprawę.

- Po otrzymaniu sygnałów o problemach dotyczących korzystania z narzędzia, jakim jest Librus, skontaktowaliśmy się z firmą, aby sprawdzić sytuację. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że dziś, między godziną 8 a 9 u części użytkowników zostało zarejestrowane spowolnienie w logowaniu lub brak możliwości zalogowania się do Librus Synergia. Obecnie system działa poprawnie, a jego wydajność jest stale monitorowana - poinformowała.

Podała, że prezes firmy Librus Marcin Kempka wyjaśnił, że niedogodności wynikały z nagłego, dużego obciążenia systemu, którego przyczyna jest nadal diagnozowana, oraz że zostały podjęte natychmiastowe działania, które mają zapobiec takim sytuacjom.

Platforma przygotowana przez MEN

Ostrowska przypomniała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dla szkół i placówek systemu oświaty Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (ZPE). Zaznaczyła, że jest ona intensywnie rozwijana i wykorzystywana w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji z powodu pandemii. Podała, że przykładowo od 1 marca br. do początku sierpnia br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 109 mln, a liczba odsłon w okresie marzec - czerwiec wynosiła średnio ok. 1 mln odsłon dziennie.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna oferuje ponad 7,4 tys. materiałów edukacyjnych, blisko 3,2 tys. scenariuszy lekcji i 105 programów nauczania. Łącznie wszystkich zasobów jest ponad 12 tys. Są to materiały przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia ogólnego i zawodowego.

- Platforma jest w dalszym ciągu rozwijana zarówno pod kątem uzupełniania nowych materiałów dydaktycznych, jak również uruchamiania kolejnych funkcjonalności. Planujemy także udostępnienie m.in. funkcji połączeń wideo - zapewniła rzeczniczka resortu edukacji.