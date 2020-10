Mazowieckie: Ewakuacja oddziału szpitalnego. Zakażony lekarz

Pacjenci z oddziału zakaźnego szpitala w Kozienicach, gdzie na COVID-19 zachorowało czterech lekarzy, zostali w nocy i w czwartek (15 października) rano przewiezieni do szpitala w Przysusze. Kornawirus pojawił się na kolejnym oddziale – pozytywny wynik ma ordynator chirurgii.

Dyr. Szpitala Powiatowego w Kozienicach Roman Wysocki poinformował w czwartek, że transport pacjentów odbywał się w nocy i w godzinach porannych. Kilkunastu chorych trafiło do szpitala w odległej prawie o 80 km Przysusze. Lecznica ta zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego została w ub. tygodniu przekształcona w placówkę przeznaczoną tylko dla pacjentów z COVID-19. Dwóch pacjentów z COVID-19 pozostało w izolacji na OIOM-ie w kozienickim szpitalu. Resztę chorych, których stan zdrowia na to pozwalał, wypisano do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej.

Ewakuacja pacjentów była konieczna, bo we wtorek okazało się, że czterech lekarzy z oddziału zakaźnego ma pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa.

- Będziemy się starali wznowić działalność oddziału zakaźnego, najszybciej jak się tylko da. Może uda się to zrobić nawet od poniedziałku - powiedział dyr. lecznicy. Dodał, że zgłaszają się do niego lekarze z innych oddziałów, a także z placówek medycznych z regionu radomskiego i deklarują swoje wsparcia do czasu aż lekarze chorób zakaźnych nie wrócą do pracy.

Wysocki potwierdził, że w szpitalu pojawił się kolejny problem związany z koronawirusem.

- Okazało się, że ordynator chirurgii, który miał kontakt z jednym z zakażonych lekarzy oddziału zakaźnego, ma także pozytywny test na obecność koronawirusa - powiedział szef szpitala w Kozienicach. Dodał, że testy wykonano już osobom z personelu i pacjentom, którzy mieli styczność z zarażonym chirurgiem. Na razie nie ma wyników.

Na oddział chirurgiczny wstrzymano przyjęcia pacjentów.

