Mateusz Morawiecki: Zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19

Koronawirus w Polsce

- Szpitale tymczasowe, które dzisiaj na Dolnym Śląsku będę odwiedzał, to nasze przedpole walki z COVID-19 - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Szef rządu stwierdził, że głównie osoby niezaszczepione trafiają do szpitali.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / PAP/Radek Pietruszka / PAP