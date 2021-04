Dziś do szczepienia wchodzi mój rocznik, razem z żoną zapiszemy się, jak tylko wrócę do Warszawy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w punkcie szczepień drive-thru na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Jacek Domiński / Reporter

- Jedną z metod szczepienia, która jest stosowana w Europie Zachodniej, jest metoda drive-thru - mówił premier w jednym z takich punktów we Wrocławiu.

- Nie wynaleziono lepszego lekarstwa i remedium na tę straszną chorobę - mówił, zachęcając do szczepień. - Posłuchajmy medycyny i lekarzy. Zaszczepiliśmy medyków na początku tego roku i rzadko zdarza się wśród nich choroba, a jeśli się zdarza, ma bardzo łagodny przebieg - zaznaczał szef rządu.

Do 10 maja e-skierowania dla osób powyżej 18. roku życia

Podczas wcześniejszej wypowiedzi dla mediów w punkcie szczepień powszechnych w Legnicy premier odniósł się do otwarcia szczepień dla wszystkich osób pełnoletnich.



- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy to od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - mówił Mateusz Morawiecki.



Obecny na konferencji Michał Dworczyk, szef KPRM, zapewnił, że 20 kwietnia ma być przedstawiony szczegółowy harmonogram, w których poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować.

Michał Dworczyk: Koniec z marnowaniem szczepionek

- Jutro zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu - kiedy istnieje ryzyko zmarnowania szczepionki - będzie można ją wykorzystać dla każdej osoby powyżej 18 r.ż. Te zasady były do tej pory obwarowane restrykcjami, które zostaną poluzowane - mówił także Dworczyk. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział z kolei, że od drugiej dekady maja będą wdrażane szczepienia w zakładach pracy.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w województwie dolnośląskim. Premier odwiedził punkt szczepień powszechnych w Legnicy, wziął udział w konferencji prasowej w centrali KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie. Szef rządu odwiedzi jeszcze Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.



