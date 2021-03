- Znakomitą organizację procesu szczepień mogłem obserwować dziś we Wrocławiu - mówił Mateusz Morawiecki. Premier odwiedził miejscowy Uniwersytecki Szpital Kliniczny. - W ciągu najbliższych pięciu tygodni dojedzie do nas siedem milionów szczepionek, a może nawet więcej - dodał.

Zdjęcie Premier w trakcie konferencji prasowej we Wrocławiu /Adam Guz/KPRM /materiały prasowe

- Kadra medyczna działa tu na najwyższych obrotach i najwyższym poziomie. (...) Tutaj jak w pigułce widać było z jednej strony dbałość o pacjentów z COVID-19, z drugiej pomoc dla osób z innymi chorobami - mówił premier.

- Jesteśmy w trakcie krytycznej fazy walki z COVID-19. Możemy przezwyciężyć tę sytuację dzięki szczepionkom - dodał szef rządu. - Wiem, że w ciągu najbliższych pięciu tygodni dojedzie do nas siedem milionów szczepionek, a może nawet więcej - kontynuował. Jak podkreślił, w samym wrocławskim szpitalu klinicznym szczepionych jest 2,5 tys. osób dziennie, choć według premiera placówka jest w stanie dokonać nawet 20 tys. szczepień w ciągu dnia.

- Ponaglamy, by trafiło do nas jak najwięcej dawek. Gdybyśmy mieli tylko dawki, to moglibyśmy szczepić pięć razy osób więcej niż dzisiaj - stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki pochwalił również organizację wrocławskiego szpitala tymczasowego przy ul. Rakietowej, podkreślając, że w tym miejscu może być leczonych około 400 osób. - Te szpitale tymczasowe, szpitale rezerwowe, które jeszcze parę miesięcy temu rzeczywiście stały puste i były słowa krytyki, że po co budujemy, skoro one stoją puste, dziś - trzeba powiedzieć - niestety, też i na szczęście, one mogą służyć ludziom i one nie stoją puste, ponieważ są bardzo potrzebnym elementem leczenia COVID-19 - powiedział.



Morawiecki wspomniał także, że kwestia szczepień i walki z koronawirusem była w czwartek tematem numer jeden w trakcie szczytu Rady Europejskiej, w którym brał udział również prezydent USA, Joe Biden.

Prezes Rady Ministrów zaapelował także ponownie o przestrzeganie rygorów i zasad sanitarnych. - Ze szczepieniami doprowadzą do dobrego zwrotu, coraz lepszej sytuacji w gospodarce, w służbie zdrowia - mówił.



