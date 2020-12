- Wchodzimy w nową fazę. Najważniejsza operacja logistyczna, rozwiezienie szczepionki dla 30 mln obywateli, jest operacją powrotu do życia przed pandemią - powiedział premier Mateusz Morawiecki na lotnisku Okęcie, gdzie trafiła dostawa kolejnych dawek szczepionki przeciw COVID-19.

Zdjęcie Premier i minister zdrowia na warszawskim Okęciu /Polsat

Dzisiaj przyjechało do Polski 300 tys. dawek szczepionek przeciw COVID-19 i rozpoczęła się ich dystrybucja.



- Dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali - poinformował na lotnisku Okęcie premier.

Przestrzegał przed trzecią fali epidemii. - Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo - mówił premier.

Szef rządu dodał, że to największa i najważniejsza akcja logistyczna, która pozwoli rozwieźć po kraju kilkanaście milionów dawek szczepionki w najbliższych paru miesiącach dla 30 mln obywateli.



Premier zaapelował także do Polaków o szczepienie się na COVID-19. - W ciągu najbliższych trzech miesięcy możemy zwyciężyć w nierównej do tej pory walce z wirusem - powiedział.



- Zaufajmy nauce i medycynie, najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków - państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka - dodał premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 grupy "zero", czyli personelu medycznego. Pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska.