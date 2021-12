Koronawirus w Polsce Mateusz Morawiecki: Święta mogłyby być spokojniejsze, gdyby kolejne kilka milionów Polaków się zaszczepiło

Mateusz Morawiecki przypomniał, że rejestracja na szczepienie "wygląda jeszcze prościej niż było do tej pory". - Wystarczy mieć e-skierowanie, 18 lat i udać się do punktu szczepień i tam to szczepienie odbędzie się bez jakichkolwiek zbędnych formalności - zaznaczył.

Nawiązał też do tego, że najbliższe Święta będą drugimi "w cieniu koronawirusa". - Zwalczymy go razem. Zwalczmy go poprzez to, co dzisiaj okazuje się skuteczne. Zwalczmy go poprzez szczepionki, ale też zachowanie dystansu, dzięki przestrzeganiu wszystkich zasad, które cały czas obowiązują - przypomniał premier.

Morawiecki: Zabezpieczmy się przed koronawirusem

Podczas konferencji premier zachęcił do szczepień. - Korzystając z tego, że mamy dostępne wszystkie szczepionki praktycznie od zaraz i bezpłatnie, zachęcam do tego, aby wszyscy państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili - powiedział Morawiecki.

- Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna i nauka dzisiaj pozwala - zaapelował.

Powiedział, że szczepienie przed Świętami "jest najlepszym prezentem na Święta dla sobie i swoich bliskich".