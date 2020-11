- Dziś musimy ograniczyć mobilność. Przepraszam wszystkich za niedogodności, z którymi musimy się spotykać, za wszystkie trudy - powiedział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając pakiet pomocowy dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami epidemicznymi.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Tomasz Jastrzebowski/ /Reporter

Na piątkowej konferencji premier przedstawił plan pomocowy dla firm, które zostaną najbardziej dotknięte obostrzeniami epidemicznymi. Rząd przygotował 10 działań antykryzysowych. Wśród nich znalazły się m.in.: umorzenie części subwencji z tarczy finansowej PFR dla MSP pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2021 do marca 2021 roku o co najmniej 30 proc., wydłużenie programu tarczy finansowej co najmniej do wiosny 2021 roku, kontynuacja dopłat do miejsc pracy w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy, czy przedłużenie zwolnień z ZUS



- Dzisiaj musimy dokonywać kolejnych obostrzeń, po to, żeby zatrzymać ekspansję wirusa. Epidemia wymusza ogromne zmiany w życiu gospodarczym. Zmiany prowadzą do spadku aktywności gospodarczej - mówił premier.

Reklama

Morawiecki zaznaczył, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, kluczowe jest teraz ograniczenie mobilności. - Przepraszam wszystkich za niedogodności, z którymi musimy się spotykać, za wszystkie trudy - podkreślił szef rządu. Dodał, że im szybciej "wspólnie damy odpór temu wirusowi", tym szybciej zaczniemy wracać do normalności.



- Musimy zostać w domu, dbać o siebie, chronić innych, również tych najsłabszych - apelował premier.



Premier podkreślił, że pomagając sobie, pomagamy też całej gospodarce.