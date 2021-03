Mateusz Morawiecki o szczepieniach: Liczy się każdy dzień

- Do końca drugiego kwartału roku wykonamy 20 milionów szczepień – zapowiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Wprowadzamy rewolucyjną możliwość - dodał natomiast szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, informując o zmianach zasad szczepień.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej /Paweł Supernak /PAP

Szef rządu przedstawił dziś nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień.

- Nasz Narodowy Program Szczepień to coś więcej niż program. To egzamin z odpowiedzialności, sprawności działania struktur państwa, naszych zdolności mobilizacyjnych i organizacyjnych. Jest programem, od którego zależy szybki powrót do normalności - mówił Morawiecki.

- Przed końcem pierwszego kwartału wykonaliśmy sześciomilionowe szczepienie. Liczy się każdy dzień. Nie ma minuty, godziny, dnia, żeby ta zwłoka nas nie kosztowała zdrowie i życie. Jest niezwykle ważne, żebyśmy cały ten system przygotowali tak, by zaszczepić jak największą część narodu - przekonywał szef rządu.

Jak zapewniał premier do końca drugiego kwartału roku wykonanych zostanie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia planuje się zaszczepienie wszystkich chętnych. - Chcemy, by miesięcznie można było wykonać 10 milionów szczepień - zaznaczył.

Dworczyk: Wprowadzamy rewolucyjną możliwość

Obecny w trakcie konferencji szef kancelarii premiera i pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że w kwietniu do Polski trafi ponad pięć milionów szczepionek. - Może ich być nawet siedem milionów - dodał.

- Powstaną nowe punkty szczepień - zapowiedział Dworczyk. - W pierwszym kwartale szczepienia były wykonywane w szpitalach węzłowych, szpitalach tymczasowych, w POZ-ach. Szkieletem tego systemu będą teraz szpitale tymczasowe, ponadto: w każdym powiecie, w którym jest szpital, to będzie jeden szpital tradycyjny, który będzie realizował szczepienia. Oprócz tego w każdym powiecie będzie jeden punkt szczepień prowadzony przez samorząd.

- Wprowadzamy rewolucyjną możliwość - do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru - poinformował szef kancelarii premiera.

- Na pewnym etapie, w drugim kwartale uruchomimy szczepienia w zakładach pracy. Jeśli pracodawca, który ma minimum 500 chętnych pracowników do zaszczepienia i zorganizuje sobie zespół szczepienny i właściwe zabezpieczenia, otrzyma szczepionki - zapowiedział minister.

Dworczyk: Przystępujemy do szczepień populacyjnych

Dworczyk poinformował, że uruchomione zostaną ponadto punkty szczepień w aptekach i placówkach POZ, które będą chciały uczestniczyć w programie i wykonywać szczepienia.

- Nowelizujemy Narodowy Program Szczepień - zapowiedział Dworczyk. - Przystępujemy do szczepień populacyjnych. Od 12 kwietnia zapisy rocznika 1962, potem kolejne dwa tygodnie aż do rocznika 1973. Zrezygnowaliśmy z etapu drugiego i trzeciego szczepień. Zdecydowaliśmy się od razu wprowadzić szczepienia populacyjne. Dajemy bardzo krótki czas dedykowany jednemu rocznikowi. To jest jeden dzień - przekazał.

Według Dworczyka dowodem na skuteczność szczepień są domy pomocy społecznej. - Widać (...), jak rośnie fala zachorowań w Polsce w czasie trzeciej fali pandemii, a jednocześnie jak opadły zakażenia w DPS-ach - tam, gdzie na samym początku zaszczepiliśmy absolutną większość pensjonariuszy. To powinno nas mobilizować do tego, żeby jak największą część populacji została zaszczepiona - podkreślił szef KPRM.

Dworczyk zastrzegł, że o ile w pierwszym kwartale największym wyzwaniem była dostępność szczepionki, teraz będzie nim wydajność służby zdrowia.

- Na tym etapie nie przewidujemy możliwości wyboru konkretnej szczepionki. Dzwonimy na infolinię, umawiamy się, przychodzimy, otrzymujemy szczepionkę. Każda z tych szczepionek jest bezpieczna i skuteczna - zaznaczył.

Dworczyk: Poszerzamy grupę zawodów wykonującą szczepienia

Na konferencji prasowej Dworczyk zaprezentował zmiany w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie z którymi poszerzona zostanie grupa zawodów kwalifikująca i wykonująca szczepienia.

Szef KPRM wskazał, że po zmianach kwalifikację do szczepień będzie mógł przeprowadzić: lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych.

Dworczyk poinformował, że poszerzy się także grupa osób wykonujących szczepienia. - Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia - powiedział.

Podkreślił, że trzecia fala koronawirusa pokazała, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni są potrzebni w szpitalach. - Te zawody, które właśnie wprowadzamy do programu szczepień będą mogły odciążyć przedstawicieli zawodów medycznych do tej pory kwalifikujących i szczepiących i będzie można zwiększyć przepustowość całego systemu - zaznaczył Dworczyk.

Niedzielski: Dojść do poziomu naturalnej bariery przed COVID-19

Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że "sytuacja pandemiczna pozostaje cały czas bardzo trudna".

- Nie widzimy hamowania tendencji wzrostu zachorowań. Ta sytuacja ma wpływ na cały sektor medyczny. W tej chwili wszystkie ręce kierowane są do walki z pandemią. Podjęliśmy decyzję, by przyspieszyć szczepienia i wykorzystać wszelkie inne zasoby, by akcja szczepień nie była nawet na moment zatrzymana - powiedział w trakcie konferencji.

- Podjęliśmy decyzje w odpowiedzi na sytuację pandemiczną. Musimy liczbę zaszczepionych zwiększyć tak, żeby dojść do poziomu naturalnej bariery przed COVID-19 - dodał minister.

- W obliczu pandemii musimy - po pierwsze przyspieszyć - o czym mówił pan premier i pan minister Michał Dworczyk, ale po drugie musimy wykorzystać też wszelkie inne zasoby do tego, żeby ta akcja szczepień nie była nawet na moment zatrzymana" - podkreślił Niedzielski.

- To przyspieszenie, o którym mówił pan premier i pan minister musi odbyć się tu i teraz. Musimy liczbę osób zaszczepionych zwiększyć tak, żeby dojść do tych poziomów, które staną się naturalną barierą dla rozwoju pandemii - dodał minister.

Niedzielski powiedział też, że w Izraelu fala zachorowań zaczęła hamować, gdy zaszczepiono ok. 25 procent populacji. - Bardzo bym chciał, aby ta naturalna bariera związana ze szczepieniem zaczęła działać, abyśmy kończąc święta widzieli wyraźne światełko nadziei. Szczepienia są tym światełkiem, dają nadzieję, że w najbliższych miesiącach perspektywa przywracania normalności będzie do nas wracała - powiedział szef resortu zdrowia.