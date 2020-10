Mateusz Morawiecki o obostrzeniach: Możliwy głębszy lockdown

W piątek (23 października) po godz. 11 rozpoczęła się konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz przewodniczącego grupy rządowych doradców epidemiologicznych prof. Andrzeja Horbana. - O ile nie nastąpi wypłaszczenie i zahamowanie tempa przyrostu zakażeń, możliwe, że będziemy musieli wprowadzać kolejne drastyczne kroki takie jak zamykanie granic, ograniczanie przemieszczania czy głębszy lockdown - przyznał szef rządu.

- Chcemy przedstawić, jak co tydzień, sytuację epidemiologiczną wraz z nowymi obostrzeniami i rygorami. Dzisiaj nastąpił kolejny spory przyrost - liczba zakażonych przekroczyła 13 tys., liczba zgonów jest duża i nasze działania muszą być znaczące - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

- Musimy zahamować przyrosty zakażeń i obostrzenia, które wprowadzimy będą miały skutek za 10-14 dni i mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli lepsze informacje. Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia - przekazał.



- Dzisiaj zbliżamy się do 15 tys. zakażeń dziennie. Druga fala koronawirusa uderzyła w całą Europę z równą siłą. Liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tys., a dostępnych jest 18 tys. Cały czas ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi to tempo przyrostu. O ile nie nastąpi wypłaszczenie i zahamowanie tempa przyrostu zakażeń, możliwe, że będziemy musieli wprowadzać kolejne drastyczne kroki takie jak zamykanie granic, ograniczanie przemieszczania czy głębszy lockdown - przyznał szef rządu.



"Cała Polska staje się strefą czerwoną"

Morawiecki poinformował, że cała Polska od soboty (24 października) staje się strefą czerwoną, a szkoły podstawowe w klasach od 4 do 8 będą pracować w trybie zdalnym. Natomiast w godzinach od 8 do 16 młodzież może wychodzić tylko pod opieką osoby dorosłej.

- Od jutra cała Polska staje się strefą czerwoną. Wszystkie te zasady obowiązują na terytorium całej Polski. Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji - powiedział.



Lockdown gastronomii

- Lokale gastronomiczne będą mogły organizować jedynie dania na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia - przekazał Morawiecki. - Ograniczenie działalności gastronomicznej, pubów, restauracji, kawiarni - będą mogły organizować jedynie zamówienia na wynos i dowóz. Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia - dodał.

- Wiem, że to bardzo trudna wiadomość dla prowadzących, właścicieli i klientów, ale zdaniem specjalistów pomieszczenia gastronomiczne to miejsca gdzie znajduje się dużo osób na niewielkiej powierzchni i dochodzi do częstych zakażeń - powiedział Morawiecki.

- Kolejnym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej pięciu osób w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności. Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i były to źródła i ogniska zakażeń - poinformował.



"Efekty ograniczeń mogą przyjść po 10-14 dniach"

- Na poważne zagrożenie dla zdrowia i śmierć narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego wprowadzamy program "Wspieraj Seniora". Prosimy seniorów o niewychodzenie z domu i nieprzemieszczanie. Uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Korpus poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, terytorialsi czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, żeby zachęcić wszystkich seniorów, a zwłaszcza tych powyżej 70 roku życia, żeby zostali w domach. Nasze działania tutaj muszą być zdecydowane. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach. Zamykamy również sanatoria, prócz sanatoriów, które teraz kończą swoje turnusy i są w trakcie - zaapelował Morawiecki.

- Te obostrzenia są poważne, ale liczę też na to, że gospodarka będzie dalej pracować na obrotach szybszych niż wiosną. Nie zamykamy zakładów produkcyjnych, ale apelujemy - wszędzie tam powinny obowiązywać ścisłe zasady sanitarne. Nasi eksperci i naukowcy mówią jasno - musimy koniecznie przerwać transmisje. Jeżeli możemy ograniczyć liczbę kontaktów społecznych, to to zróbmy. Kluczowe są - dezynfekcja, dystans, maseczki i wietrzenie pomieszczeń - mówił premier.



- Efekty tych ograniczeń mogą przyjść po 10-14 dniach, więc musimy zastosować się do tych rygorów. Musimy stosować się do obostrzeń. Niech każdy tam gdzie mieszka zrobi wszystko, żeby ochronić zdrowie swoje i innych- zakończył.