Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że wszyscy członkowie rządu się zaszczepią przeciwko COVID-19. Zastrzegł, że ważna jest kolejność, w jakiej poszczególne grupy zawodowe i wiekowe społeczeństwa otrzymają szczepionkę.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /AFP

Pytany, czy wszyscy członkowie rządu zaszczepią się przeciw COVID-19, premier powiedział: - Mam taką nadzieję, że rzeczywiście wszyscy się zaszczepią, tylko pamiętajmy o kolejności. Pamiętajmy o tym, że najpierw najważniejsza jest grupa zero, czyli służby medyczne, następnie służby mundurowe, służby, które pomagają przy walce z koronawirusem bezpośrednio, i nauczyciele. Następnie nasi seniorzy i dlatego zapisy dla wszystkich pozostałych osób, w tym również dla seniorów, rozpoczną się od 15 stycznia.

Reklama

- Oczywiście wszystkie szczepienia są dobrowolne, ale sądzę, że ta nasza wiara w powrót do normalności musi być podbudowana dobrym przykładem. Więc liczę na to, że takie szczepienia nastąpią, przy czym pamiętajmy, że one muszą uwzględniać również wiek poszczególnych członków rządu - zaznaczył.

Jak dodał, wie, iż także były marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) "przygotowuje szczepienie w taki sposób, żeby ono było swojego rodzaju ciekawym przykładem". - Wszystkim, którzy będą taki przykład dawali, bardzo gorąco dziękuję, ponieważ ta kampania proszczepionkowa, ona jest niezwykle ważna, żeby przekonać jak największą część Polaków do zaszczepienia się. Wtedy przerwiemy ten łańcuch zakażeń i wrócimy do normalności - powiedział premier.

W niedziele w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem wyprodukowanym przez konsorcjum Pfizer-BioNTech. W pierwszej grupie szczepionych są pracownicy ochrony zdrowia.

Przed dwoma tygodniami premier zadeklarował, że zaszczepi się przeciw chorobie wywoływanej przez koronawirusa i będzie do tego przekonywał innych.

Koronawirus w Polsce. Pierwsze szczepienia 1 / 5 Szef oddziału intensywnej terapii szpitala MSWiA w Białymstoku jest pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 w województwie podlaskim. To w tej placówce - jako w pierwszej w regionie - w niedzielę przed południem ruszyły szczepienia personelu medycznego. Na razie trafiło tam 75 dawek szczepionki. Źródło: PAP Autor: Artur Reszko udostępnij

---------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij !



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!