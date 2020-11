- Przeznaczyliśmy wszystkie siły i środki na to, aby zwiększać bazę szpitalną w Polsce - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Podziękował także lekarzom. - Jeszcze nigdy tak wiele nie zawdzięczaliśmy tak niewielu - podkreślił, nawiązując do słów Winstona Churchilla. Mówił także o narodowej kwarantannie. - Jeśli będzie konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za 7 do 14 dni, ale może uda się tego uniknąć.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki na Stadionie Narodowym w Warszawie / Jakub Kamiński /East News

Dzisiaj do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafi pierwszy pacjent. - Takich szpitali będzie kilkanaście w Polsce - powiedział premier.



- Nie żałujemy sił i środków. Cały budżet państwa nakierowany jest na pomoc obywatelom, na wyjście z tych tarapatów - podkreślił.



Apelował także o środki ostrożności, aby przerwać łańcuch zakażeń. - Proszę wszystkich Polaków o włączenie się w walkę z pandemią - mówił Morawiecki przypominając o nakazie noszenia maseczek i utrzymywaniu dystansu społecznego.



Dziękował także pracownikom służby zdrowia. - Z tego miejsca można powiedzieć, że nigdy, w historii ostatnich lat przynajmniej, tak wiele osób nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym - medykom, lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom i wszystkim pracownikom służby zdrowia - mówił premier.

Morawiecki podziękował też wszystkim medykom za to, że są przy pacjentach. - Dzięki wam czujemy się bezpiecznie. Przejdziemy razem przez tą trudną pandemię, przez ten trudny czas - zapewnił.

Mówił także o narodowej kwarantannie. - Jeśli będzie konieczne, wdrożymy narodową kwarantannę za 7 do 14 dni, ale może uda się tego uniknąć - powiedział premier.