Nie wiemy, jak będzie wyglądała jesień, chcemy się przygotować na najgorsze, dlatego musimy się szczepić - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił konkurs m.in. dla kół gospodyń wiejskich, w ramach którego mają one zachęcać do szczepień na COVID-19.

Szef rządu, który przebywa w czwartek z wizytą w woj. mazowieckim, mówił m.in. o pandemii COVID-19. - Dziś piękne słońce, (...) wszyscy się cieszą, ale na dobrą sprawę, nie wiemy do końca, jak będzie wyglądać jesień. I chcemy się przygotować na najgorsze. Wiemy, że aby to najgorsze nie nastąpiło, a to najgorsze to utrata życia i zdrowia naszych najbliższych, żeby to nie nastąpiło, musimy się szczepić - zaznaczył.

Premier podkreślił, że dzięki szczepionkom można było pozbyć się chorób takich jak np. polio czy choroby Heinego-Medina.

Wskazywał, że COVID-19 to choroba powodująca nie tylko utratę zdrowia, życia, ale także ogromne perturbacje w życiu gospodarczym.

- Nie chcemy tego, chcemy temu zapobiec, dlatego ogłaszamy dziś nowy konkurs, który ma zachęcić was, drogie panie, byście jako liderki, liderzy środowisk lokalnych, autorytety (...), byście zachęciły naszych sąsiadów, waszych sąsiadów, rodziców, babcie córki do tego, by się wszyscy szczepili - oświadczył.

Poinformował, że w ramach konkursu koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne będą mogły pozyskać dodatkowe środki na swą działalność.

